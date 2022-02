FC Barcelona heeft woensdag de transfer van Pierre-Emerick Aubameyang afgerond. De 32-jarige spits komt over van Arsenal, dat zijn contract dinsdag al had ontbonden.

Aubameyang arriveerde maandag op Deadline Day al in Barcelona. Wegens zijn transfervrije status hoefde de overgang niet voor de deadline afgerond te worden. Hij tekent tot medio 2025 en heeft een clausule dat hij twee jaar eerder al kan vertrekken, met een gelimiteerde afkoopsom van 100 miljoen euro.

Eind vorig jaar belandde Aubameyang op een zijspoor bij Arsenal, ook al lag hij er nog tot medio 2023 vast. De Gabonees werd in december vanwege zijn houding uit de selectie gezet door manager Mikel Arteta en moest zijn aanvoerdersband inleveren.

Daarna kreeg Aubameyang ook nog eens te maken met hartproblemen, waardoor hij niet kon meedoen aan de Afrika Cup. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 6 december, toen hij vijf minuten speelde tegen Everton.

Met Aubameyang heeft Barcelona voorin weer wat meer opties. Door blessures van onder anderen Memphis Depay, Martin Braithwaite en Ansu Fati stond bankzitter Luuk de Jong meer dan eens in de basis. Zomeraanwinst Sergio Agüero zette bovendien een punt achter zijn loopbaan wegens hartproblemen.

Pierre-Emerick Aubameyang kan bij FC Barcelona voor sportieve revanche gaan. Pierre-Emerick Aubameyang kan bij FC Barcelona voor sportieve revanche gaan. Foto: Getty Images

Aubameyang kan prima cijfers overleggen

Aubameyang stond sinds januari 2018 onder contract bij Arsenal, dat hem voor circa 63 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. In 163 officiële wedstrijden voor 'The Gunners' was de spits goed voor 92 doelpunten en 21 assists. Hij eindigde het seizoen 2018/2019 als gedeeld topscorer in de Premier League met 22 treffers.

Met Arsenal won hij alleen de FA Cup in 2020. De 72-voudig international van Gabon, die de jeugdopleiding van AC Milan doorliep maar daar nooit debuteerde, droeg eerder in zijn loopbaan het shirt van de Franse clubs Dijon, Lille, AS Monaco en Saint-Etiénne.

Het is niet duidelijk wanneer Aubameyang zijn debuut kan maken voor FC Barcelona. De huidige nummer vijf van La Liga vervolgt de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga