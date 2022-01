Donny van de Beek heeft vooral vanwege manager Frank Lampard gekozen voor Everton. De 24-jarige middenvelder, die op huurbasis overkomt van Manchester United, werd maandag gepresenteerd bij de club uit Liverpool.

"Ik heb een heel positief gesprek gehad met de nieuwe coach", begint Van de Beek op de site van zijn nieuwe club. "We hebben dezelfde ideeën over voetbal. Hij speelde een grote rol in mijn beslissing om hierheen te komen."

"Met Ajax heb ik tegen hem gespeeld toen hij nog voetbalde, maar ook toen hij manager was bij Chelsea. Hij kent mij als voetballer goed en hij is ervan overtuigd dat ik het team met mijn kwaliteiten verder kan helpen. Ik kan bovendien nog veel van hem leren, aangezien hij op dezelfde positie heeft gespeeld als ik. Ik ben hier op de juiste plek."

Net als Van de Beek werd ook manager Lampard maandag pas gepresenteerd bij Everton. De voormalig middenvelder is de opvolger van Rafael Benítez, die een aantal weken geleden werd ontslagen.

Ook manager Frank Lampard werd maandag bij Everton gepresenteerd. Foto: Everton

Van de Beek kan zaterdag debuteren

Van de Beek hoopt met Everton handhaving af te dwingen. 'The Toffees' beleven een moeizaam seizoen en staan slechts op de zestiende plek, maar net boven de degradatiezone.

"Ik wil mijn kwaliteiten aan de mensen in Engeland en vooral aan de fans van Everton laten zien", aldus Van de Beek, die sinds zijn komst naar Manchester United nooit zeker was van een basisplaats.

"Everton is een heel grote club, met grote spelers en een prachtige historie. Deze ploeg heeft alles in huis om te klimmen op de ranglijst. Vorig jaar speelde ik al twee keer op Goodison Park, maar dat was zonder fans. Het wordt geweldig om dit machtige stadion in volle glorie te zien."

Van de Beek kan net als Lampard zaterdag bij Everton debuteren. In de FA Cup staat dan de thuiswedstrijd tegen Brentford op het programma.