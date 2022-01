Heracles Almelo heeft op Deadline Day voor een verrassing gezorgd door Samuel Armenteros (opnieuw) vast te leggen. De Zweed begint aan zijn derde periode bij de Eredivisionist en tekent een contract tot het einde van het seizoen, met de optie op nog een jaar. FC Twente haalt Joshua Brenet terug naar de Eredivisie.

"Ik wil graag alle fans van Heracles Almelo laten weten dat ik weer thuiskom", zegt de 31-jarige Armenteros, die sinds afgelopen zomer zonder club zat. "Ik heb er superveel zin in om weer te kunnen en mogen voetballen. Ik kan niet wachten om voor een vol Erve Asito te spelen."

Armenteros speelde tussen 2009 en 2012 voor het eerst bij Heracles, nadat hij was overgekomen van sc Heerenveen. In Almelo kende hij zijn doorbraak als profvoetballer. Na een aantal succesvolle seizoenen dwong de aanvaller in januari 2013 een transfer af naar Anderlecht, maar dat werd geen succes.

Na huurperiodes bij Feyenoord en Willem II en een avontuur in Azerbeidzjan bij Qarabag FK keerde Armenteros in 2016 voor het eerst terug bij Heracles. Op het oude nest bloeide de Zweed weer helemaal op. In het seizoen 2016/2017 was hij in 32 officiële duels goed voor 21 doelpunten.

Samuel Armenteros, hier in 2010, keert voor de tweede keer terug bij Heracles. Samuel Armenteros, hier in 2010, keert voor de tweede keer terug bij Heracles. Foto: Getty Images

'We hebben regelmatig contact met oud-spelers'

Na één seizoen koos Armenteros weer voor een avontuur in het buitenland bij het Italiaanse Benevento, dat hem verhuurde aan Portland Timbers in de VS en FC Crotone. In het najaar van 2020 maakte hij transfervrij de overstap naar Al Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij tot afgelopen zomer onder contract stond.

"We hebben regelmatig contact met oud-spelers van de club, zo ook met Samuel", zegt technisch directeur Tim Gilissen. "Hij heeft het afgelopen half jaar niet gespeeld, maar wil graag weer voetballen. Hij kent de club goed en wij weten wat hij in zijn mars heeft. Hij gaat samen met de staf aan de slag om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden."

De komst van Armenteros komt niet ongelegen voor Heracles. De huidige nummer veertien van de Eredivisie besloot onlangs aanvaller Rai Vloet te schorsen vanwege zijn betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk. Daarnaast werd met Delano Burgzorg een andere aanvaller verkocht aan Bundesliga-club 1. FSV Mainz 05.

Brenet keert bij FC Twente terug in Eredivisie

FC Twente bewaarde de enige winterse versterking voor de laatste dag van de transfermarkt. Brenet tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de club uit Enschede, waar hij de naar Parma vertrokken Jayden Oosterwolde moet vervangen.

"Ik kijk er naar uit om weer in Nederland te spelen", zegt de vleugelverdediger, die transfervrij overkomt van TSG Hoffenheim. "FC Twente is een mooie club, met goede supporters en een prachtig stadion. Ik wil weer laten zien wie ik ben als voetballer en ik wil mijn carrière weer een boost geven."

Brenet bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door bij PSV, waar hij tussen 2012 en 2018 tot 150 officiële wedstrijden kwam. De tweevoudig Oranje-international werd drie keer landskampioen met de Eindhovenaren. In 2018 stapte Brenet over naar Hoffenheim, waar hij slechts 22 officiële duels speelde. In 2020 werd hij al een half jaar aan Vitesse verhuurd.



"Na het vertrek van Jayden Oosterwolde naar Parma, wilden we onze selectie versterken met een extra vleugelverdediger", zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. "Joshua is ervaren en kan op beide backposities spelen. Hij is een goede versterking voor onze selectie."

Hoffenheim is in de verklaring opvallend kritisch op Brenet. "Joshua kwam als een international van regerend kampioen PSV, dus onze verwachtingen waren hoog. Maar na 3,5 jaar moeten we kritisch zijn en concluderen dat het geen succesvolle transfer is gebleken. Het is het beste voor alle partijen om uit elkaar te gaan."

Joshua Brenet, die in 2020 een half jaar werd verhuurd aan Vitesse, keert bij FC Twente terug in de Eredivisie. Joshua Brenet, die in 2020 een half jaar werd verhuurd aan Vitesse, keert bij FC Twente terug in de Eredivisie. Foto: Getty Images

AZ laat Gudmundsson gaan

AZ nam op Deadline Day afscheid van aanvaller Gudmundsson. De 24-jarige IJslander, wiens contract in Alkmaar afliep, maakt de overstap naar de Italiaanse laagvlieger Genoa CFC en tekent daar een meerjarige verbintenis.

"Albert heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een nuttige speler. Gezien zijn in de zomer aflopende contract en het feit dat hij niet een onbetwiste basiskracht was, hebben we in overleg met Albert echter besloten om in te gaan op een voor alle partijen interessante aanbieding uit Italië", aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts.

Gudmundsson, die in de zomer van 2018 werd overgenomen van PSV, kwam tot 101 officiële wedstrijden voor AZ en scoorde 24 keer. In Italië moet hij Genoa voor degradatie zien te behoeden. De club uit de Serie A staat voorlaatste.

Djavan Anderson speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij PEC. Djavan Anderson speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij PEC. Foto: Getty Images

PEC huurt Anderson van Lazio

Ook PEC Zwolle voegde op de slotdag van de transfermarkt nog een speler toe aan de selectie. Djavan Anderson (26) wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van SS Lazio.

De speler met een Nederlands en Jamaicaans paspoort wordt gezien als rechtsback, maar kan ook op andere posities op de rechterflank spelen. Anderson begon met voetbal bij de Amsterdamse amateurclub AFC en werd in 2010 opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax.

Zijn debuut in het betaalde voetbal maakte hij in 2015 voor AZ. Daarna kwam Anderson in Nederland nog uit voor SC Cambuur. In 2017 vertrok de speler naar Italië, waar hij voor Bari ging spelen. Daarna kwam hij terecht bij Lazio. Anderson werd ook nog uitgeleend aan Salernitana en Cosenza.

Sparta Rotterdam raakte op Deadline Day Emanuel Emegha kwijt aan Royal Antwerp, de huidige nummer drie in de Belgische competitie. De achttienjarige aanvaller had nog een contract tot medio 2024 bij de Eredivisionist, maar wilde graag vertrekken.

"Het had niet onze voorkeur om tijdens de winterstop Emanuel Emegha te transfereren", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. "Het is echter een feit dat Emanuel wilde vertrekken bij Sparta. Uiteraard betreuren we zijn vroegtijdig vertrek, want ondanks dat hij nog geen vaste basisspeler was bij Sparta hadden we vertrouwen in zijn ontwikkeling."