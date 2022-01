Ajax ziet af van de komst van Steven Bergwijn, bevestigen ingewijden maandag aan het ANP. De Amsterdammers waren in onderhandeling met Tottenham Hotspur over een transfer van de aanvaller, maar komen er niet uit met de Londenaren.

Volgens De Telegraaf wil Tottenham Hotspur minimaal 30 miljoen euro voor Bergwijn ontvangen, terwijl Ajax dacht de Oranje-international voor maximaal 25 miljoen euro binnen te kunnen halen. De Amsterdammers zagen in Bergwijn de ideale opvolger van de naar Shakhtar Donetsk vertrokken David Neres.

Ajax zou eerder deze maand een bod van 18 miljoen euro hebben gedaan op Bergwijn, maar dat werd afgewezen door Tottenham. Het leek erop dat beide clubs elkaar in het midden zouden vinden, maar het verschil blijkt toch te groot.

Bergwijn speelt sinds januari 2020 voor Tottenham, dat hem destijds voor 30 miljoen euro overnam van PSV. Het Premier League-avontuur van de 24-jarige vleugelspeler is desondanks nog geen groot succes, want hij is vaak veroordeeld tot een plek op de bank. In zijn 66 officiële wedstrijden tot dusver was Bergwijn goed voor zes doelpunten en tien assists.

Steven Bergwijn lijkt het seizoen gewoon bij Tottenham Hotspur af te maken. Steven Bergwijn lijkt het seizoen gewoon bij Tottenham Hotspur af te maken. Foto: Getty Images

Ajax haalde alleen Brobbey en Ihattaren

Mede door zijn reserverol dacht Ajax met Tottenham een akkoord te kunnen bereiken over een overgang. Uitgerekend twee weken geleden, toen Ajax naar verluidt al onderhandelde met de 'Spurs', was Bergwijn goud waard voor zijn ploeg door in blessuretijd twee keer te scoren tegen Leicester City (2-3-zege).

Tottenham-manager Antonio Conte gaf na die spectaculaire wedstrijd aan zijn aanvaller niet kwijt te willen en krijgt nu dus zijn zin. Het contract van Bergwijn bij Tottenham loopt nog door tot medio 2025.

Door de afgebroken onderhandelingen met Tottenham blijft het aantal winterse versterkingen voor Ajax op twee staan. De Amsterdammers namen Brian Brobbey op huurbasis over van RB Leipzig en Mohamed Ihattaren wordt gehuurd van Juventus, met optie tot koop. Brobbey is voorlopig uit de roulatie met een knieblessure en oud-PSV'er Ihattaren voegt zich eerst bij Jong Ajax.

Eerder op Deadline Day meldde De Telegraaf al dat Nicolás Tagliafico gewoon bij Ajax blijft. De linksback, die niet verzekerd is van een basisplek, stond in de belangstelling van FC Barcelona. De Catalanen wilden hem echter alleen huren.