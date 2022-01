Giovanni van Bronckhorst heeft met Rangers FC vlak voor het verstrijken van de transfermarkt een slag geslagen door Aaron Ramsey in te lijven. De international van Wales wordt gehuurd van Juventus, met optie tot koop. Het Olympique Lyon van Peter Bosz versterkte zich met Tanguy Ndombele en Romain Faivre.

De 31-jarige Ramsey staat sinds 2019 onder contract bij Juventus, maar kan daar niet op veel speeltijd rekenen. Hij kwam dit seizoen niet verder dan drie wedstrijden in de Serie A en twee in de Champions League.

"Ik had meerdere aanbiedingen op tafel liggen, maar geen van die clubs kwam in de buurt van Rangers", zegt de 71-voudig international. "Waar krijg je nou de kans om elke week voor vijftigduizend fans te spelen."

Ramsey speelde voor zijn komst naar Juventus bijna driehonderd duels voor Arsenal in de Premier League. Met de Londenaren pakte hij in 2008 de FA Cup. Bij Juventus voegde de middenvelder in 2020 de Italiaanse landstitel toe aan zijn erelijst.

Van Bronckhorst is sinds half november trainer van Rangers. Met de Schotse club staat hij in de competitie bovenaan, met een voorsprong van twee punten op aartsrivaal Celtic.

Tanguy Ndombele is de nieuwste aanwinst van Olympique Lyon. Foto: Getty Images

Bosz haalt recordaankoop van Tottenham naar Lyon

In Frankrijk mag Bosz bij Olympique Lyon de 25-jarige Ndombele verwelkomen. De speler maakte in de zomer van 2019 nog voor circa 60 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur. De Frans international is nog steeds de duurste speler ooit in de geschiedenis van de Premier League-club.

Desondanks werd het avontuur van Ndombele in Londen geen groot succes. De Fransman kwam in 2,5 seizoen nog wel tot 91 officiële wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde en negen assists gaf.

Eerder op Deadline Day maakte Lyon al de komst van Romain Faivre bekend. De Frans international komt voor een bedrag van 15 miljoen euro (exclusief bonussen) over van Stade Brestois en tekent een contract tot medio 2026 bij de club uit de Ligue 1.

De komst van Ndombele en Faivre komt als geroepen voor Bosz. De Nederlandse coach zag onlangs middenvelder Bruno Guimarães voor 50,1 miljoen euro verkocht worden aan Newcastle United.

Bosz hoopt in het restant van het seizoen de weg naar de subtop in te zetten met Lyon. De zevenvoudig landskampioen staat momenteel op een teleurstellende elfde plek, al is het verschil met nummer vier RC Strasbourg slechts vier punten.

Tanguy Ndombele speelt de rest van het seizoen voor Olympique Lyon. Foto: Getty Images

Pandev vervolgt rijke carrière bij Parma

In Italië voegt Goran Pandev nog maar eens een club aan zijn al rijke cv toe. De 38-jarige Noord-Macedoniër verlaat Serie A-laagvlieger Genoa voor Parma, momenteel een middenmoter in de Serie B.

Tijdens het EK van afgelopen zomer leek Pandev tegen het Nederlands elftal zijn laatste wedstrijd als prof te hebben gespeeld, maar de spits besloot toch door te gaan. Bij Parma wordt hij nu ploeggenoot van Buffon, die afgelopen zomer terugkeerde bij de club waar hij zijn loopbaan begon.

Pandev boekte het grootste succes in zijn loopbaan bij Internazionale, waar hij samenspeelde met Wesley Sneijder. Onder leiding van trainer José Mourinho won de Italiaanse topclub in het seizoen 2009/2010 de Champions League, de landstitel en de Coppa Italia.

Verder speelde Pandev voor Belasica Strumica, Spezia, Ancona, Lazio, Napoli en Galatasaray. De spits kwam tot 122 interlands voor Noord-Macedonië.