Het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz heeft zich maandag op de slotdag van de winterse transfermarkt versterkt met middenvelders Tanguy Ndombele en Romain Faivre.

De 25-jarige Ndombele maakte in de zomer van 2019 nog voor circa 60 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur. De Frans international is nog steeds de duurste speler ooit in de geschiedenis van de Premier League-club.

Desondanks werd het avontuur van Ndombele in Londen geen groot succes. De Fransman kwam in 2,5 seizoen nog wel tot 91 officiële wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde en negen assists gaf.

Eerder op Deadline Day maakte Lyon al de komst van Romain Faivre bekend. De Frans international komt voor een bedrag van 15 miljoen euro (exclusief bonussen) over van Stade Brestois en tekent een contract tot medio 2026 bij de club uit de Ligue 1.

De komst van Ndombele en Faivre komt als geroepen voor Bosz. De Nederlandse coach zag onlangs middenvelder Bruno Guimarães voor 50,1 miljoen euro verkocht worden aan Newcastle United.

Bosz hoopt in het restant van het seizoen de weg naar de subtop in te zetten met Lyon. De zevenvoudig landskampioen staat momenteel op een teleurstellende elfde plek, al is het verschil met nummer vier RC Strasbourg slechts vier punten.

