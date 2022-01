Sparta Rotterdam heeft zich maandagavond verzekerd van de diensten van Riza Durmisi. De verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van SS Lazio. Eerder op de dag nam Willem II per direct afscheid van doelman Robbin Ruiter en Heracles Almelo trok op de laatste dag van de transfermarkt Anas Ouahim aan.

De 28-jarige Durmisi speelde dit seizoen nog geen minuut voor zijn Italiaanse werkgever. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Salernitana in de Serie B, maar ook daar kwam de linksback slechts sporadisch in actie.

"We zijn onder de indruk van de mogelijkheden die Riza Durmisi heeft om Sparta te helpen met het bereiken van de doelstelling om ons te handhaven", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp over de 23-voudig international van Denemarken.

"We hebben uit alle testen gezien dat hij fit is en ook bij ons bezoek aan de trainingen van Lazio is dat bevestigd. Het is nu eenmaal een feit dat we te weinig tijd hebben om nog te werken aan wedstrijdritme, maar in ons reparatiewerk kan hij een belangrijke rol hebben tot aan het einde van het seizoen."

Met de komst van Durmisi lijkt Sparta de selectie voor de rest van dit seizoen rond te hebben. Eerder werden ook al Adrián Dalmau (FC Utrecht), Younes Namli (FC Krasnodar, huur), Arno Verschueren (Lommel SK, huur) en Joeri de Kamps (Slovan Bratislava, huur) aan de selectie toegevoegd.

Robbin Ruiter vertrekt per direct bij Willem II. Robbin Ruiter vertrekt per direct bij Willem II. Foto: Getty Images

Ruiter vertrekt per direct bij Willem II

De 34-jarige Ruiter had bij Willem II nog een contract tot en met het eind van het seizoen. De club en de doelman hebben samen besloten het aflopende contract voortijdig te ontbinden.

Ruiter stond sinds de zomer van 2020 onder contract bij Willem II, dat hem destijds overnam van PSV. Eerder speelde hij in Nederland voor FC Volendam en FC Utrecht. PSV had hem transfervrij overgenomen van Sunderland.

In Tilburg kon Ruiter nooit echt overtuigen. Hij kwam in het laatste anderhalf jaar slechts in veertien duels in actie. Ruiter is na John Yeboah (MSV Duisburg, huur) en Kwasi Wriedt (Holstein Kiel) de derde speler die deze winter uit Tilburg vertrekt.

De 24-jarige Anas Ouahim tekent een contract tot medio 2024 bij Heracles. De 24-jarige Anas Ouahim tekent een contract tot medio 2024 bij Heracles. Foto: Getty Images

Heracles pikt Ouahim transfervrij op in Duitsland

De 24-jarige Ouahim komt transfervrij over van SV Sandhausen en tekent een contract tot medio 2024 in Overijssel. De aanvallende middenvelder stond al langere tijd op de radar in Almelo.

"Met name in zijn tijd bij VfL Osnabrück heeft onze scouting Anas intensief gevolgd en is hij vaak positief opgevallen", zegt technisch directeur Tim Gilissen over Ouahim, die ook nog bij 1.FC Kaiserslautern speelde.

"Daarna heeft hij nog de stap gemaakt naar de 2. Bundesliga. Hij kwam nu vrij en gezien de ontwikkelingen aan onze kant was dit het juiste moment om hem aan te trekken."

Ouahim is de derde nieuweling die deze winter aansluit in Almelo. Eerder werden ook al Justin Hoogma (Hoffenheim) en Emil Hansson (Fortuna Sittard) aan de selectie toegevoegd.