Heracles Almelo heeft op de laatste dag van de transfermarkt Anas Ouahim aangetrokken. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van SV Sandhausen en tekent een contract tot medio 2024 in Overijssel.

De 24-jarige Ouahim stond al langere tijd op de radar in Almelo. "Met name in zijn tijd bij VfL Osnabrück heeft onze scouting Anas intensief gevolgd en is hij vaak positief opgevallen", zegt technisch directeur Tim Gilissen over Ouahim, die ook nog bij 1.FC Kaiserslautern speelde.

"Daarna heeft hij nog de stap gemaakt naar de 2. Bundesliga. Hij kwam nu vrij en gezien de ontwikkelingen aan onze kant was dit het juiste moment om hem aan te trekken."

Ouahim is de vierde nieuweling die deze winter aansluit in Almelo. Eerder werden ook al Michael Verrips (Sheffield United, huur), Jordan Botaka (AA Gent, huur) en Dimitrios Siovas (transfervrij) aan de selectie toegevoegd.