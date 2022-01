Frank Lampard gaat als manager aan de slag bij Everton. De Engelsman is maandag aangesteld als opvolger van Rafael Benítez, die onlangs werd ontslagen. Voor de 43-jarige Lampard is Everton zijn derde club als manager.

Volg de laatste transferontwikkelingen rond Deadline Day in ons liveblog

Lampard tekent in Liverpool een contract tot medio 2024. Hij zat een jaar zonder werkgever nadat hij eind januari vorig jaar was ontslagen bij Chelsea, de club waarvoor hij het grootste gedeelte van zijn loopbaan speelde. Daarvoor debuteerde hij als manager van Derby County.

Bij Everton hoopt Lampard zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. Vooral zijn periode bij Chelsea draaide uit op een teleurstelling. Lampard mocht flink investeren in de selectie van 'The Blues', maar vanwege tegenvallende prestaties greep de clubleiding begin vorig jaar in. Onder leiding van zijn opvolger Thomas Tuchel won Chelsea de Champions League.

"Het is voor mij een enorme eer om zo'n grote club als Everton te mogen vertegenwoordigen", zegt Lampard op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om te beginnen. Het eerste wat ik tegen de spelers ga zeggen, is dat we het samen moeten doen. De fans willen zien dat we voor iedere meter strijden."

Frank Lampard werd maandag gepresenteerd als manager van Everton. Frank Lampard werd maandag gepresenteerd als manager van Everton. Foto: Everton

Lampard moet Everton in Premier League zien te houden

Lampard moet Everton in de Premier League zien te houden. 'The Toffees' staan op de zestiende plek, maar net boven de degradatiezone.

Everton versterkte zich onlangs op huurbasis met Anwar El Ghazi (Aston Villa) en waarschijnlijk komt ook Donny van de Beek op huurbasis naar Goodison Park. De oud-Ajacied komt bij Manchester United amper in actie. Volgens Engelse media wordt hij maandag medisch gekeurd.

Lampard debuteert zaterdag op de bank bij Everton, dat het dan thuis opneemt tegen Brentford.