Sc Heerenveen heeft zich op Deadline Day versterkt met NAC-middenvelder Thom Haye en de Zweedse aanvaller Amin Sarr en nam afscheid van Rodney Kongolo. Fortuna Sittard heeft kort voor het sluiten van de transfermarkt de ervaren Griekse verdediger Dimitrios Siovas vastgelegd.

De 26-jarige Haye tekent een contract tot medio 2024 in Friesland. Hij speelde eerder bij AZ, Willem II, het Italiaanse Lecce en ADO Den Haag. Met vijf goals en zeven assists was Haye dit seizoen een belangrijke speler bij Keuken Kampioen Divisie-club NAC. Hij beschikte in Breda over een aflopend contract.

Heerenveen was op zoek naar versterking voor het middenveld omdat Joey Veerman naar PSV is verkast. De twintigjarige Sarr moet het gat opvullen dat de naar FC Utrecht vertrokken Henk Veerman achterliet. De Zweedse jeugdinternational komt over van Malmö FF, dat hem vorig seizoen verhuurde aan Mjällby. Voor die club maakte hij acht doelpunten.

Maandag nam Heerenveen na 3,5 seizoen afscheid van Rodney Kongolo. De 24-jarige middenvelder vertrekt naar Cosenza, een laagvlieger in de Italiaanse Serie B. Kongolo kwam tot 86 duels voor de Friese ploeg.

Heerenveen betaalt naar verluidt ruim 2 miljoen euro voor Sarr, die tot medio 2025 tekent. Haye zou de Friezen 750.000 euro hebben gekost.

Technisch manager Ferry de Haan omschrijft Sarr als een "ruwe diamant". De snelle en fysiek sterke aanvaller gaat met rugnummer 9 spelen. Haye krijgt rugnummer 33 bij Heerenveen. Dat is ook het nummer dat Siovas bij Fortuna Sittard gaat dragen.

Heerenveen denkt met Amin Sarr een ruwe diamant te hebben aangetrokken. Foto: sc Heerenveen

Fortuna strikt met Siovas ervaren linksbenige verdediger

De 33-jarige Griek was transfervrij nadat hij afgelopen zomer was vertrokken bij het Spaanse SD Huesca. De verdediger, die twintig interlands achter zijn naam heeft staan, tekent tot het einde van dit seizoen bij de degradatiekandidaat.

"Dimitrios is een linksbenige centrale verdediger. Die wilden we graag toevoegen aan de selectie", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de website van Fortuna. "Hij past exact in het geschetste profiel: speelstijl, leiderschap, ervaring."

"Dimitrios heeft bewezen een stabiele factor in de defensie te zijn. Daarnaast brengt hij een schat aan ervaring met zich mee, met ruim 250 wedstrijden op het hoogste niveau, waarvan vorig seizoen nog 36 in La Liga."

In november trok de Limburgse ploeg met Andreas Samaris al een 39-voudig international van Griekenland aan.

Siovas, Sarr en Haye komen elkaar zaterdag waarschijnlijk tegen bij hun debuutwedstrijd, want Fortuna Sittard en sc Heerenveen spelen dan vanaf 18.45 uur tegen elkaar.

