Jayden Oosterwolde verruilt FC Twente voor Parma, dat uitkomt in de Serie B. In de overeenkomst met de Italiaanse club is een optie tot koop opgenomen, meldt de club uit Enschede maandag. Thijs Oosting maakt de overstap van AZ naar Willem II.

Door de koopoptie krijgt FC Twente waarschijnlijk nog een mooie transfersom voor de talentvolle vleugelverdediger, die veertig Eredivisie-wedstrijden speelde.

De twintigjarige Oosterwolde wordt bij Parma ploeggenoot van Gianluigi Buffon. Buffon is op zijn 44e eerste keeper van de club, die in de jaren negentig tot de top van de Serie A behoorde. Momenteel staat Parma twaalfde in de Serie B.

Oosterwolde is de derde speler die deze winter Twente verlaat. Eerder vertrok de van Manchester City gehuurde Luka Ilic en Dario Dumic tekende bij SV Sandhausen.

Jayden Oosterwolde wordt ploeggenoot van Gianluigi Buffon. Foto: Pro Shots

Oosting tekent tot medio 2024 bij Willem II

Oosting tekende maandag tot medio 2024 bij Willem II. De 21-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van AZ, maar slaagde er niet in een basisplaats te veroveren in het AFAS Stadion. In december maakte Oosting in de Conference League-wedstrijd tegen Randers de enige goal.

Vorig seizoen werd Oosting verhuurd aan RKC Waalwijk, de club waarbij zijn vader Joseph Oosting nu trainer is. Hij is de vierde nieuwkomer bij Willem II van deze winter. De ploeg heeft al maanden geen wedstrijd in de Eredivisie gewonnen.

Eerder legden de Tilburgers Kilian Ludewig (gehuurd van Red Bull Salzburg), Jizz Hornkamp (FC Den Bosch) en Wessel Dammers (gehuurd van FC Groningen) vast.