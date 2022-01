Everton heeft maandagavond de langverwachte komst van Donny van de Beek afgerond. De negentienvoudig Oranje-international wordt zonder optie tot koop gehuurd van Manchester United.

Sinds Van de Beek anderhalf jaar geleden de overstap maakte van Ajax naar Manchester United, slaagde de 24-jarige middenvelder er niet in om een vaste basisplaats te veroveren. Hij verloor daardoor ook zijn plek in de selectie van Oranje.

Al sinds het begin van de maand werd Van de Beek in verband gebracht met Everton, maar ook Crystal Palace en het Spaanse Valencia waren naar verluidt geïnteresseerd. Zondag werd duidelijk dat de keuze op de club uit Liverpool was gevallen.

Maandagochtend doorstond Van de Beek de medische keuring, waarna hij zijn handtekening onder het huurcontract zette. Manchester United, dat 39 miljoen voor de Nijkerkervener betaalde, ziet nog toekomst in hem en wilde geen optie tot koop in de deal opnemen. Everton neemt het volledige salaris over.

Donny van de Beek werd maandagavond gepresenteerd bij Everton. Donny van de Beek werd maandagavond gepresenteerd bij Everton. Foto: Getty Images

Lampard waarschijnlijk nieuwe manager Everton

Bij zijn nieuwe club treft Van de Beek hoogstwaarschijnlijk Frank Lampard. De oud-middenvelder van Chelsea wordt naar verwachting op korte termijn aangesteld als opvolger van de twee weken geleden ontslagen Rafael Benítez.

Everton is aan een zwakke serie bezig en pakte in de laatste vijf competitieduels slechts één punt. De ploeg staat op de zestiende plaats in de Premier League en moet oppassen niet in degradatiegevaar te verzeilen.

Mogelijk kan Van de Beek zaterdag zijn debuut maken in de thuiswedstrijd tegen Brentford, dat op Deadline Day oud-Ajacied Christian Eriksen contracteerde.

