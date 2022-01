Wout Weghorst zet zijn carrière voort in de Premier League. De Oranje-international komt op Deadline Day voor naar verluidt 14,5 miljoen euro over van VfL Wolfsburg.

"We zijn enorm opgetogen met de komst van Weghorst", zegt Burnley-voorzitter Alan Pace. "Hij heeft een fantastisch doelpuntengemiddelde in Duitsland, we kijken ernaar uit om hem in actie te zien."

De 29-jarige Weghorst tekent voor 3,5 jaar bij Burnley, waarbij hij met rugnummer 9 gaat spelen. Hij is de opvolger van Chris Wood, die naar concurrent Newcastle United vertrok.

Bij Wolfsburg, dat na een goede seizoensstart in een vrije val is geraakt op de ranglijst van de Bundesliga, maakte Weghorst de afgelopen drie seizoenen steeds tussen de zestien en twintig goals. Eerder was de 1,97 meter lange spits al op schot voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.

Wout Weghorst zet zijn handtekening bij Burnley. Wout Weghorst zet zijn handtekening bij Burnley. Foto: Burnley FC

Burnley speelt zaterdag degradatiekraker

Pace is blij dat zijn club erin geslaagd is om een trefzekere spits vast te leggen. "Het is algemeen bekend dat het transferwindow in januari erg lastig is. Ik ben dan ook dolgelukkig dat het harde werk van alle betrokkenen resultaat heeft gehad."

De twaalfvoudig Oranje-international (twee goals) moet Burnley helpen in de strijd tegen degradatie. De ploeg heeft na achttien duels twaalf punten en staat vier punten achter Norwich City, dat de veilige zeventiende plaats bezet.

Bij Burnley wordt Weghorst ploeggenoot van Erik Pieters. Mogelijk kan hij zaterdag voor eigen publiek zijn debuut maken in de degradatiekraker tegen nummer negentien Watford.

