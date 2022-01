In alle grote competities en in de Eredivisie is het de laatste dag van de winterse transferperiode. Dit zijn de belangrijkste transfers op Deadline Day.

Transfers in Nederland

Kamal Sowah van Club Brugge naar AZ (huur)

Samuel Armenteros transfervrij naar Heracles

Albert Gudmundsson van AZ naar Genoa

Joshua Brenet van TSG Hoffenheim naar FC Twente

Emanuel Emegha van Sparta naar Antwerp FC

Riza Dumfrisi van Lazio naar Sparta Rotterdam

Thom Haye van NAC Breda naar sc Heerenveen

Amin Sarr van Malmö FF naar sc Heerenveen

Djavan Anderson van Lazio naar PEC Zwolle (huur)

Jayden Oosterwolde van FC Twente naar Parma (huur)

Jeredy Hilterman van FC Emmen naar NAC Breda

Robbin Ruiter, contract bij Willem II ontbonden

Thijs Oosting van AZ naar Willem II

Mark Spenkelink transfervrij naar RKC Waalwijk

Charlison Benschop van SV Sandhausen naar Fortuna Sittard

Dimitrios Siovas transfervrij naar Fortuna Sittard

Yacine Bourhane van Go Ahead Eagles naar Esbjerg

Nicolaj Möller van Arsenal naar FC Den Bosch (huur)

Torino Hunte van VVV-Venlo naar FC Den Bosch

Davy van den Berg van FC Utrecht naar Roda JC (huur)

Mohamed Amissi van Heracles Almelo naar Roda JC

Sefik Abali van Göztepe naar FC Dordrecht

Alessandro Damen van Heracles naar ADO Den Haag (huur)

Jacine Bourhane van Go Ahead Eagles naar Esbjerg FB

Anas Ouahim van SV Sandhausen naar Heracles

Rodney Kongolo van sc Heerenveen naar Cosenza Calcio

Transfers in het buitenland