Christian Eriksen vervolgt zijn loopbaan in de Premier League bij Brentford. De 29-jarige Deen, die op het EK van vorig jaar zomer een hartstilstand kreeg, was transfervrij na zijn vertrek bij Internazionale en heeft tot de zomer getekend.

Eriksen zakte op 12 juni 2021 in elkaar tijdens het EK-duel van Denemarken met Finland. Bij een operatie kreeg de oud-Ajacied een inwendige defibrillator. Omdat daarmee in Italië niet gevoetbald mag worden, werd zijn contract bij Internazionale ontbonden.

In de aflopen maanden werkte Eriksen individueel aan een terugkeer op het hoogste niveau. In afwachting van een nieuwe club trainde hij recent nog mee bij Jong Ajax. Bij Brentford treft Eriksen met manager Thomas Frank en zeven Deense spelers een flink aantal landgenoten. Met Frank werkte hij in de jeugd al samen.

"We hebben de ongelooflijke kans aangegrepen om een speler van wereldklasse naar Brentford te halen. Christian heeft zeven maanden lang niet aan een groepstraining meegedaan, maar heeft in zijn eentje veel gedaan", aldus Frank.

"Hij is fit, maar we moeten hem nu wedstrijdfit zien te krijgen. Ik kijk ernaar uit om hem tussen de rest van de spelers en de staf aan het werk te zien. Als hij op de toppen van zijn kunnen is, kan Christian wedstrijden beslissen."

Christian Eriksen maakte in januari 2010 zijn profdebuut bij Ajax. Christian Eriksen maakte in januari 2010 zijn profdebuut bij Ajax. Foto: ANP

Eriksen brak door bij Ajax

Eriksen werd in 2008 op zestienjarige leeftijd door Ajax bij het Deense Odense BK weggeplukt. In Amsterdam debuteerde de spelmaker twee jaar later in de hoofdmacht. Na drie kampioenschappen tekende hij in de zomer van 2013 bij Tottenham Hotspur.

Het verblijf van Eriksen bij de topclub uit de Premier League, waarmee hij geen prijzen pakte, duurde zeven seizoenen. Twee jaar geleden verkaste hij naar Internazionale, waar hij na een stroef begin steeds belangrijker werd.

Na zijn hartstilstand op het EK waren er twijfels over de voetbalcarrière van Eriksen, maar de 109-voudig international maakte in de afgelopen maanden duidelijk dat hij niet aan stoppen denkt en eind dit jaar met Denemarken naar het WK in Qatar wil.

Zijn nieuwe club Brentford is de huidige nummer veertien van de Premier League. 'The Bees' spelen dit seizoen voor het eerst op het hoogste Engelse niveau.

