Canada heeft zondagavond een grote stap richting het WK in Qatar gezet. De ploeg van bondscoach John Herdman was in Hamilton met 2-0 te sterk voor de Verenigde Staten. Bij Mexico, dat punten verspeelde, viel Ajacied Edson Álvarez geblesseerd uit.

In de wedstrijd tussen Canada en de VS opende Besiktas-aanvaller Cyle Larin na zeven minuten de score met een schot in de linkerhoek. Diep in blessuretijd bepaalde Sam Adekugbe met een fraaie afstandspoging de eindstand namens Canada.

Bij 'Team USA' werd oud-Ajacied Sergiño Dest (nu FC Barcelona) een kwartier voor tijd gewisseld. Luca De La Torre van Heracles Almelo bleef op de bank.

De Canadezen staan dankzij de zege steviger aan kop in de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiereeks, met een marge van vier punten ten opzichte van de VS en Mexico. Nummer vier Panama geeft vijf punten toe. De top drie van de poule van acht landen gaat naar het WK. Er zijn nog vier duels te gaan.

Plaatsing voor het toernooi in Qatar zou voor Canada de tweede deelname aan een WK betekenen. Het op een na grootste land ter wereld was eerder alleen op het WK van 1986 actief. Destijds was de groepsfase het eindstation.

De Mexicanen bleven op eigen bodem op 0-0 steken tegen Costa Rica en zagen Álvarez halverwege uitvallen. De middenvelder van Ajax kon niet verder nadat hij een tik tegen zijn knie had gekregen. Over de ernst van de kwetsuur is nog niets bekend.