Canada heeft zondag een grote stap richting het WK in Qatar gezet. De ploeg van bondscoach John Herdman was in Hamilton met 2-0 te sterk voor de Verenigde Staten.

Plaatsing voor het toernooi in Qatar zou voor Canada de tweede deelname ooit aan een WK betekenen. Het op een na grootste land ter wereld was eerder alleen op het WK in 1986 actief. Destijds was de groepsfase het eindstation.

In het duel met de Verenigde Staten opende Besiktas-aanvaller Cyle Larin na zeven minuten de score met een schot in de linkerhoek. Diep in blessuretijd bepaalde Sam Adekugbe met een fraaie afstandspoging de eindstand.

De Canadezen staan dankzij de zege steviger aan kop in de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiereeks. Canada heeft vier punten voorsprong op nummer twee de Verenigde Staten en vijf punten voorsprong op nummer drie Mexico.

De Mexicanen kunnen de tweede plek bovendien nog overnemen van de Verenigde Staten als het in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) wint van Costa Rica.

Bij 'Team USA' werd oud-Ajacied Sergiño Dest (nu FC Barcelona) een kwartier voor tijd gewisseld. Luca De La Torre van Heracles Almelo bleef op de bank.