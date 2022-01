Royston Drenthe maakt een bijzondere transfer in Spanje. De enkelvoudig Oranje-international verruilt Racing Murcia voor stadgenoot Real Murcia en tekent daarmee voor de veertiende club van zijn carrière.

De transfer is een stap omhoog, want Racing Murcia speelt op het vijfde niveau in Spanje en Real Murcia op het vierde. De 34-jarige Drenthe wordt voor de rest van het seizoen gehuurd door de club die de laatste jaren flink is afgezakt. In 2014 greep Real Murcia nog net naast promotie naar La Liga.

Drenthe, die zijn loopbaan bij Feyenoord begon, speelde al eerder in Spanje bij Real Madrid en Hércules en was ook actief in Engeland, Turkije, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam daarna uit voor amateurclubs XerxesDZB en Kozakken Boys, en kende een tussentijds avontuur bij Sparta.

Real Murcia presenteert Drenthe trots en noemt hem op de website een "veelzijdige speler". "Zijn grootste kwaliteit is de trap met zijn linkerbeen."

Hoogtepunt in de carrière van Drenthe was de Europese titel met Jong Oranje in 2007 in eigen land. Hij verdiende dat toernooi een transfer voor 15 miljoen euro van Feyenoord naar Real Madrid. Een jaar later werd hij landskampioen met de Spaanse topclub.

De carrière van Royston Drenthe 2006-2007: Feyenoord (Nederland)

2007-2010: Real Madrid (Spanje)

2010/2011: Hércules (Spanje)

2011/2012: Everton (Engeland)

2012/2013: Alania Vladikavkaz (Rusland)

2013/2014: Reading (Engeland)

2014/2015: Sheffield Wednesday (Engeland)

2014/2015: Erciyesspor (Turkije)

2015/2016: Baniyas (Verenigde Arabische Emiraten)

2018: XerxesDZB (Nederland)

2018/2019: Sparta (Nederland)

2019/2020: Kozakken Boys (Nederland)

2020-2022: Racing Murcia (Spanje)

2022: Racing Murcia (Spanje)