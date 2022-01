Marokko is zondag uitgeschakeld in de kwartfinales van de Afrika Cup. Egypte was in de Kameroense hoofdstad Yaoundé na verlenging met 2-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic. Mohamed Salah was met een goal en een assist de uitblinker aan Egyptische zijde. Later op de avond plaatste Senegal zich ten koste van Equatoriaal-Guinea bij de laatste vier.

Marokko kwam tegen de recordkampioen wel al na zeven minuten op voorsprong via een strafschop. Na een overtreding op Achraf Hakimi ging de bal op 11 meter en Sofiane Boufal maakte geen fout (1-0).

Acht minuten na rust was het weer gelijk. De Marokkaanse keeper Yassine Bounou redde bij een corner knap op een kopbal van Mohamed Abdel Monem, maar in de rebound had hij geen antwoord op de inzet van Salah (1-1).

Het bleef in de reguliere speeltijd gelijk, waarna Salah zich in de verlenging weer onderscheidde. In de honderdste minuut maakte hij een fraaie actie en zag hij Trezeguet bij de tweede paal. De invaller schoot binnen (2-1) en hielp zijn land zo naar de laatste vier.

De volgende tegenstander van Egypte wordt gastland Kameroen, dat zaterdag afrekende met Gambia.

Kwartfinales Afrika Cup Zaterdag 17.00 uur: Kameroen-Gambia 2-0

Zaterdag 20.00 uur: Burkina Faso-Tunesië 1-0

Zondag 16.00 uur: Egypte-Marokko 2-1

Zondag 20.00 uur: Senegal-Equatoriaal-Guinea 3-1

Sofiane Boufal benutte een strafschop voor Marokko. Sofiane Boufal benutte een strafschop voor Marokko. Foto: EPA

AZ-aanvaller Aboukhlal mag invallen in verlenging

Het is de derde keer op rij dat Marokko in de kwartfinales van de Afrika Cup wordt uitgeschakeld. De laatste keer dat 'De Leeuwen van de Atlas' de laatste vier haalden was in 2004, toen Tunesië te sterk was in de eindstrijd. De Marokkanen wonnen het toernooi één keer, in 1976.

Oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat had een basisplaats bij Marokko, terwijl Zakaria Aboukhlal van AZ in de verlenging mocht invallen. Door de uitschakeling is hij komende week weer beschikbaar voor de Alkmaarders, die zaterdag op bezoek gaan bij PSV.

Chelsea-speler Hakim Ziyech en Ajax-verdediger Noussair Mazraoui ontbraken deze Afrika Cup in de Marokkaanse selectie vanwege een conflict met bondscoach Halilhodzic.

Vreugde na afloop bij Mohamed Salah. Vreugde na afloop bij Mohamed Salah. Foto: Getty Images

Mané levert twee assists voor Senegal

Door de winst van Egypte moet Liverpool langer wachten op de terugkeer van Salah, terwijl 'The Reds' voorlopig ook nog niet kunnen beschikken over Sadio Mané. De sterspeler van Senegal scoorde zondag in de kwartfinale in Yaoundé niet tegen Equatoriaal-Guinea, maar de verliezend finalist van 2019 won wel met 3-1.

Senegal kwam in de 28e minuut op voorsprong door een doelpunt van Famara Diédhiou en daarbij was Mané de aangever. Na een klein uur kwam Equatoriaal-Guinea verrassend op gelijke hoogte. Jannick Buyla passeerde Édouard Mendy, de doelman van Chelsea die onlangs werd uitgeroepen tot de beste keeper van de wereld, met een schuiver in de rechterhoek.

Door doelpunten van invallers Cheikhou Kouyaté (68e minuut) en Ismaïla Sarr (79e minuut), opnieuw met Mané als aangever, stelde Senegal alsnog orde op zaken.

In de halve finale neemt Senegal het op tegen Burkina Faso, dat zaterdag met 1-0 van Tunesië won.