Ajax beseft terdege dat het met Juventus-huurling Mohamed Ihattaren een potentieel probleemgeval in huis haalt. Maar bij directeur voetbalzaken Marc Overmars overheerst het gevoel dat er met het gevallen toptalent een buitenkansje is aangetrokken.

"Mo Ihattaren is nog maar negentien jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land", zegt Overmars zondag op de website van Ajax. "Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld."

De aanvallende middenvelder zal eerst bij Jong Ajax moeten aantonen dat hij weer fit is. "Daar kan hij laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen. Ik ben erg benieuwd", aldus Overmars.

Ajax huurt Ihattaren tot en met december van dit jaar van Juventus. De Eredivisie-koploper heeft bovendien een optie tot koop bedongen. Die bedraagt naar verluidt 2 miljoen euro.

Overmars: 'Het begint bij hemzelf en dat weet hij'

Ihattaren speelde zijn laatste officiële wedstrijd in april vorig jaar, toen hij kort mocht invallen namens PSV tegen FC Groningen. Het talent lag in Eindhoven regelmatig in de clinch met trainer Roger Schmidt.

In de zomer vertrok Ihattaren naar Juventus, dat het talent verhuurde aan Sampdoria. Dat liep uit op een deceptie: Ihattaren vertrok na enkele weken zonder toestemming naar Nederland en keerde niet meer terug naar Italië.

De laatste weken verschenen er foto's waarop te zien was dat Ihattaren behoorlijk wat overgewicht heeft. Overmars benadrukt dan ook dat de linkspoot zelf moet aantonen dat hij nog geschikt is voor het topvoetbal. "Wij bieden hem deze kans en wij gaan hem helpen, maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij."

Momenteel zit Ihattaren in quarantaine. Zodra het toegestaan is sluit hij aan bij Jong Ajax, dat momenteel vierde staat in de Keuken Kampioen Divisie.