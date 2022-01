Ajax neemt oud-PSV'er Mohamed Ihattaren voor de rest van het kalenderjaar op huurbasis over van Juventus. De Amsterdamse club meldt ook dat het een optie tot koop heeft bedongen op het gevallen toptalent.

Anderhalve week geleden werd al duidelijk dat Ajax dicht bij het aantrekken van Ihattaren was. Na het vertrek van David Neres was de Eredivisie-koploper op zoek naar een aanvallende impuls. Ook Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur was in beeld.

Ihattaren, die ook genoemd werd bij het FC Utrecht uit zijn geboortestad, kwam het afgelopen half jaar niet in actie in officiële wedstrijden. Het talent had behoorlijk wat overgewicht en werkte deze maand met oud-international Gerald Vanenburg aan zijn fitheid.

De aanvallende middenvelder sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Daar moet Ihattaren aantonen weer volledig fit te zijn.

Ihattaren vertrok zonder toestemming bij Sampdoria

De carrière van Ihattaren begon zeer veelbelovend, maar het talent ging vorig jaar door een diep dal. In 2019 debuteerde de technisch begaafde middenvelder op zeventienjarige leeftijd bij PSV. Na enkele aanvaringen met trainer Roger Schmidt vertrok hij afgelopen zomer door de achteruitgang uit Eindhoven.

Via toenmalig zaakwaarnemer Mino Raiola belandde hij bij de Italiaanse topclub Juventus, dat hem verhuurde aan Sampdoria. Daar vertrok hij enkele weken later naar Nederland, zonder iets van zich te laten horen.

Het contract van Ihattaren bij Juventus loopt nog tot de zomer van 2025. Naar verluidt bedraagt de optie tot koop die Ajax heeft bedongen 2 miljoen euro.