Bas Dost heeft Club Brugge zondagavond met een doelpunt aan een 0-1-zege op KV Kortrijk geholpen. Koploper Royale Union SG was eerder op de dag met 1-0 te sterk voor Anderlecht.

De 32-jarige Dost werd acht minuten na rust in stelling gebracht door Charles De Ketelaere. De aanvallende middenvelder gaf vanaf de rechterflank voor, waarna Dost de bal simpel kon binnenlopen.

Het doelpunt van Dost bleek de enige treffer van de avond te zijn in het Guldensporenstadion. Bij de bezoekers speelde naast Dost ook Ruud Vormer de volledige wedstrijd.

De enige goal in de Brusselse derby viel al in de elfde minuut en kwam op naam van de Deen Casper Nielsen. Daarmee is het een goede week voor de koploper van België, want drie dagen geleden speelde Royale Union al met 0-0 gelijk op bezoek bij titelverdediger Club Brugge.

De ploeg van Bart Nieuwkoop, die tegen Anderlecht de hele wedstrijd speelde en een gele kaart kreeg, heeft negen punten voorsprong op nummer twee Club Brugge. De beste vier ploegen van België strijden aan het einde van het seizoen in de play-offs om de titel. Het aantal behaalde punten in de reguliere competitie wordt dan gehalveerd.

Bij Anderlecht liet de Nederlandse spits Joshua Zirkzee in de eerste helft twee grote kansen liggen. Hij werd na een uur gewisseld. Verdediger Wesley Hoedt maakte de negentig minuten wel vol. Het is de tweede nederlaag op rij voor de Belgische recordkampioen, die midweeks met 2-0 verloor van Cercle Brugge.

