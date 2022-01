FC Utrecht heeft vanaf volgend seizoen de beschikking over Taylor Booth, die transfervrij overkomt van Bayern München. Go Ahead Eagles versterkte zich zondag per direct met Evert Linthorst.

De twintigjarige Booth debuteerde dit seizoen in een bekerduel in het eerste elftal van Bayern en speelt doorgaans in het tweede team van de Duitse topclub. De Amerikaans jeugdinternational tekent tot medio 2025 bij Utrecht.

Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht heeft hoge verwachtingen van de middenvelder. "Taylor is een enorm groot talent dat inmiddels ook is uitgenodigd voor het Amerikaans nationale elftal. We halen met hem een dynamische middenvelder binnen met veel voetballend vermogen. Hij is een box-to-boxspeler die met veel energie speelt en daarmee echt in ons systeem past."

Booth ziet de overgang naar de Eredivisie als een perfecte stap in zijn ontwikkeling. "In gesprekken met diverse personen binnen FC Utrecht ben ik overtuigd geraakt, waardoor ik enorm uitkijk naar dit avontuur."

Go Ahead trekt oud-VVV'er Linthout aan

Go Ahead Eagles neemt oud-VVV'er Linthorst over van Ittihad Kalba FC uit de Verenigde Arabische Emiraten. De linksbenige middenvelder tekent tot medio 2024 bij de Eredivisionist.

De 21-jarige Linthorst maakte een jaar geleden een verrassende en lucratieve overstap van VVV naar de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. "Het was aanvankelijk best even wennen en aanpassen, maar ik heb er een fantastisch jaar gehad", zegt hij zondag bij de bekendmaking van zijn komst op de website van Go Ahead.

"Door de hitte zat ik overdag vaak alleen binnen. Ja, dat maakte het soms wel eens tot een eenzaam bestaan, maar al met al kijk ik met een positief gevoel terug op mijn tijd in het Midden-Oosten."

Door zijn transfer een jaar geleden maakte Linthorst niet mee dat VVV degradeerde uit de Eredivisie. Nu gaat hij met Go Ahead, dat een uitstekende eerste seizoenshelft kende, alsnog strijden tegen degradatie. "Hopelijk ga ik dit seizoen nog veel minuten maken om Go Ahead Eagles te helpen aan handhaving in de Eredivisie."

Linthorst is tweede winteraanwinst Go Ahead

Linthorst is de tweede aanwinst deze winter voor Go Ahead, dat eerder de jonge Griekse verdediger Aventis Aventisian overnam van PAOK. Daar staat tegenover dat doelman Warner Hahn zijn contract in Deventer zaterdag liet ontbinden vanwege een verschil van inzicht.

Technisch manager Paul Bosvelt is uiteraard blij met de versterking. "Met Linthorst hebben we een jonge talentvolle speler aangetrokken. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij echter toch al de nodige ervaring. Evert is een veelzijdige middenvelder die daarnaast ook af en toe een doelpunt maakt", aldus Bosvelt.

De eerstvolgende wedstrijd van Go Ahead is komende zondag om 14.30 uur uit tegen FC Groningen. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat op de dertiende plaats in de Eredivisie.