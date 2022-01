VVV-Venlo heeft zondag een moeizame 4-2-zege geboekt tegen FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Tot een minuut voor tijd stond het nog 2-2 in Limburg.

Nick Venema opende na een half uur met een intikker de score in De Koel, dat voor een derde gevuld was met publiek. Het was de tweede treffer in Venlose dienst voor de spits, die eerder deze maand op huurbasis overkwam van FC Utrecht.

Kort na rust miste de 22-jarige Venema een strafschop, maar enkele minuten later viel de 2-0 alsnog. Debutant Rayan El Azrak scoorde met een afstandsschot. Ook de 22-jarige middenvelder werd deze maand overgenomen van Jong FC Utrecht.

Halverwege de tweede helft kwam Dordrecht terug in de wedstrijd via invaller Nikolas Agrafiotis, die via binnenkant paal raak schoot. Tien minuten later tekende een andere invaller, Seydine N'Diaye, voor de gelijkmaker.

Toch hield VVV de drie punten in eigen huis. Een inzet van Joeri Schroijen werd volgens de grensrechter pas achter de doellijn gekeerd door Dordrecht-keeper Liam Bossin. In blessuretijd werd het ook nog 4-2 via Sven Braken.

Door de nederlaag blijft Dordrecht steken op de negentiende plek. VVV passeert TOP Oss en staat elfde.

Later op zondag speelt hekkensluiter Almere City tegen laagvlieger Telstar (14.30 uur) en nemen subtoppers ADO Den Haag en De Graafschap (16.45 uur) het tegen elkaar op.

Er waren diverse opstootjes bij VVV-Dordrecht, zoals hier tussen Rayan El Azrak en Ersin Zehir. Foto: Pro Shots

