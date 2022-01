VVV-Venlo heeft zondag een moeizame 4-2-zege geboekt op FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Hekkensluiter Almere City sprokkelde een puntje tegen Telstar: 0-0.

VVV kwam op een 2-0-voorsprong dankzij winteraanwinsten Nick Venema (die ook nog een penalty miste) en debutant Rayan El Azrak. Dordrecht kwam terug in de wedstrijd via invallers Nikolas Agrafiotis en Seydine N'Diaye.

Toch hield VVV in de slotfase de drie punten in eigen huis. Een inzet van Joeri Schroijen werd volgens de grensrechter pas achter de doellijn gekeerd door Dordrecht-keeper Liam Bossin. In blessuretijd werd het ook nog 4-2 via Sven Braken.

Door de nederlaag blijft Dordrecht steken op de negentiende plek. VVV passeert TOP Oss en staat elfde.

Er waren diverse opstootjes bij VVV-Dordrecht, zoals hier tussen Rayan El Azrak en Ersin Zehir. Er waren diverse opstootjes bij VVV-Dordrecht, zoals hier tussen Rayan El Azrak en Ersin Zehir. Foto: Pro Shots

Almere City pakt eerste punt onder Pastoor

Hekkensluiter Almere City pakte tegen middenmoter Telstar (0-0) het achttiende punt van het seizoen. Het was pas het eerste punt onder de nieuwe trainer Alex Pastoor, die begon met drie nederlagen op rij.

Almere maakte in eigen huis aanspraak op de zege tegen het zwakke Telstar. Het was aan goed keeperswerk van Ronald Koeman junior te danken dat de ploeg uit Noord-Holland niet verloor.

Later op de dag nemen subtoppers ADO Den Haag en De Graafschap (aftrap 16.45 uur) het nog tegen elkaar op.

In zijn vierde duel als coach van Almere City pakte Alex Pastoor voor het eerst een punt. In zijn vierde duel als coach van Almere City pakte Alex Pastoor voor het eerst een punt. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Keuken Kampioen Divisie