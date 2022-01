Manchester City heeft diverse andere Europese topclubs afgetroefd in de strijd om het Argentijnse toptalent Julián Álvarez. Ook Liverpool trok zondag een Zuid-Amerikaan aan: de Colombiaan Luis Díaz komt over van FC Porto.

Álvarez speelt het komende half jaar nog op huurbasis voor River Plate en maakt in de zomer de overstap naar Engeland. River Plate-voorzitter Jorge Brito bevestigt zondag dat Manchester City de afkoopsom van 23 miljoen euro in het contract van de 21-jarige spits betaald heeft.

Álvarez heeft zes interlands voor Argentinië op zijn naam staan en maakte afgelopen seizoen achttien treffers in 21 competitieduels voor de kampioen van Argentinië.

Naar verluidt hengelden ook Real Madrid, FC Barcelona en Juventus naar de handtekening van het toptalent. "Als je kijkt naar alles wat hij heeft gepresteerd, dan is het geen verrassing dat zijn afkoopsom betaald zou worden", aldus Brito.

Ook River Plate-trainer Marcelo Gallardo bevestigde het aanstaande vertrek van zijn spits. "Het is een goede deal voor de club, zeker omdat hij hier nog zes maanden blijft. Julián vertrekt naar een van de beste clubs ter wereld."

Manchester City was op zoek naar een nieuwe aanvaller na het vertrek van Ferran Torres naar FC Barcelona. De ploeg van manager Josep Guardiola is koploper in de Premier League met een ruime voorsprong op Liverpool en Chelsea.

Luis Díaz maakt de overstap van FC Porto naar Liverpool. Luis Díaz maakt de overstap van FC Porto naar Liverpool. Foto: AP

Colombiaanse aanvaller voor Liverpool

Liverpool versterkte zich een dag voor het sluiten van de transfermarkt met Díaz. De 25-jarige Colombiaan komt naar verluidt voor 44 miljoen euro over van FC Porto.

De linksbuiten doorstond zondag de medische keuring en tekent voor meerdere jaren bij 'The Reds'. Díaz speelde 2,5 jaar voor FC Porto, dat hem wegplukte bij de Colombiaanse club Junior FC.

Díaz speelde 31 wedstrijden voor de Colombiaanse ploeg en maakte daarin zeven doelpunten. Hij gaat bij de ploeg van Virgil van Dijk met rugnummer 23 spelen.

