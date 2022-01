Mason Greenwood is zondag in Manchester gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling. De twintigjarige aanvaller van Manchester United werd eerder op de dag door zijn club op non-actief gezet na beschuldigingen van zijn vriendin.

"Wij werden zondag geattendeerd op beelden op sociale media waarin een vrouw beschuldigingen van geweld uitte", schrijft de politie van Manchester in een verklaring. "Daarop is meteen een onderzoek gestart en we kunnen bevestigen dat een man van in de twintig is gearresteerd. Bij blijft voorlopig in hechtenis."

De vrouw, Harriet Robson, deelde eerder op de dag via Instagram foto's van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam, die volgens haar door Greenwood zijn ontstaan.

Robson publiceerde ook een opgenomen spraakbericht. Daarin was te horen dat een man, volgens haar de twintigjarige Greenwood, haar min of meer dwingt tot seks. "Aan iedereen die wil weten wat Mason Greenwood met me doet", schreef Robson erbij. De bewuste foto's en spraakopnames zijn inmiddels verwijderd.

Greenwood komt uit de jeugdopleiding van Manchester United en is dit seizoen een vaste waarde in de hoofdmacht. De aanvaller debuteerde in september 2020 in de nationale ploeg van Engeland.

Enkele dagen na zijn debuut overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee jonge internationals daarop naar huis. Greenwood miste afgelopen zomer het EK vanwege een blessure.

Vanwege de WK-kwalificatiewedstrijden buiten Europa ligt de Premier League dit weekeinde stil. Manchester United speelt vrijdag in de FA Cup tegen Middlesbrough.