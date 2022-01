De overgang van Adama Traoré naar FC Barcelona is rond. De Catalanen huren de 26-jarige Spaans international met een optie tot koop voor de rest van het seizoen van Wolverhampton Wanderers.

Traoré, die Malinese roots heeft, werd geboren in L'Hospitalet de Llobregat, vlakbij Barcelona, doorliep de jeugdopleiding van de Spaanse topclub en maakte in 2013 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Het bleef bij één wedstrijd voor Barcelona in La Liga, waarna hij de overstap maakte naar de Premier League.

Traoré speelde voor Aston Villa, Middlesbrough en groeide bij Wolverhampton Wanderers uit tot Spaans international. Hij scoorde dit seizoen een keer voor 'The Wolves'.

De geruchten over een transfer van Traoré naar FC Barcelona gingen al langer. Komende zomer kan hij voor vier jaar tekenen bij de club, die deze transferperiode Ousmane Dembelé nog hoopt kwijt te raken. Eerder deze maand nam FC Barcelona al Ferran Torres over van Manchester City.

Adama Traoré scoorde dit seizoen maar een keer in de Premier League. Foto: Getty Images

Barcelona wordt ook nog gelinkt aan Morata

Traoré wordt woensdag gepresteerd in Camp Nou en volgende week zondag kan hij tegen Atlético Madrid zijn eerste wedstrijd voor FC Barcelona spelen sinds zijn terugkeer.

Volgens Spaanse media moet Barcelona komende zomer dertig miljoen euro betalen aan Wolverhampton als het de fysiek sterke aanvaller definitief wil overnemen.

Naar verluidt was Tottenham Hotspur ook geïnteresseerd in Traoré, maar de speler wilde graag terugkeren bij zijn vroegere club, waar Oranje-internationals Memphis Depay en Luuk de Jong spelen. Barcelona wordt ook nog steeds gelinkt aan Álvaro Morata, die geen vaste basisplaats heeft bij Juventus. De 29-jarige spits, geboren Madrileen, kwam al uit voor Atlético Madrid en Real Madrid.