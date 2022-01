Willem II heeft zich verzekerd van de komst van Wessel Dammers. De 26-jarige verdediger wordt in eerste instantie gehuurd van FC Groningen. Als de Tilburgers in de Eredivisie blijven, maakt Dammers de definitieve overstap.

Dammers is de derde winterse versterking voor de nummer vijftien van de Eredivisie. Eerder werd spits Jizz Hornkamp overgenomen van FC Den Bosch en rechtsback Kilian Ludewig gehuurd van Red Bull Salzburg.

Bij FC Groningen raakte Dammers vorige maand zijn basisplaats kwijt en daarom stond hij ervoor open om verhuurd te worden. Zijn contract bij de ploeg van trainer Danny Buijs loopt nog tot medio 2023.

Willem II leed in de Eredivisie tien nederlagen op rij en hoopt met Dammers op meer stabiliteit achterin. "Ik loop niet weg voor een leidinggevende rol", zegt de verdediger. "Samen met enkele andere jongens het team op sleeptouw nemen, is iets dat goed bij me past."

Dammers doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde voor de Rotterdammers in de Europa League tegen Standard Luik en Manchester United. In de competitie kreeg hij geen speeltijd.

Bij SC Cambuur maakte Dammers vervolgens zijn debuut in de Eredivisie. Na drie jaar voor Fortuna Sittard gespeeld te hebben, maakte hij in 2020 de overstap naar FC Groningen.

Technisch directeur Joris Mathijsen met Wessel Dammers. Technisch directeur Joris Mathijsen met Wessel Dammers. Foto: Pro Shots

AZ haalt linksback Kerkez met oog op toekomst

Ook AZ voegde zaterdag een verdediger aan de selectie toe. De Alkmaarders nemen Milos Kerkez over van AC Milan. De achttienjarige Servische Hongaar wordt vooral gehaald met het oog op de toekomst.

Kerkez werd geboren in het Servische Vrbas, maar speelt zijn interlands voor Hongarije. Hij kwam tot dusver vijf keer uit voor Jong Hongarije. De linksback speelde voor zijn periode bij AC Milan voor ETO FC Győri.

"Met de komst van Milos hebben we onze linksbackpositie weer dubbel bezet", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Milos is nog jong en we zien in hem veel potentie. Hij krijgt bij ons de tijd om zich aan te passen om in de toekomst een vaste waarde te kunnen zijn voor AZ 1."