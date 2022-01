Kameroen heeft zich zaterdag als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de Afrika Cup. Het gastland was in Douala door twee treffers van Karl Toko Ekambi met 0-2 te sterk voor Gambia, waarna ook Burkina Faso zich bij de laatste vier schaarde.

Kameroen was zoals verwacht voor rust al sterker, maar halverwege was het nog 0-0. De Gambiaanse keeper Baboucarr Gaye onderscheidde zich met een uitstekende redding op een kopbal van Vincent Aboubakar. Na rust kwam Kameroen, met Ajax-doelman André Onana tussen de palen, wel tot scoren.

Toko Ekambi kopte in de vijftigste raak en zeven minuten later tikte de aanvaller van Olympique Lyon ook de 2-0 binnen. Daarmee was de wedstrijd beslist. Onana had weinig te doen.

Kameroen speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Egypte en Marokko. Die kwartfinale wordt zondag gespeeld.

De Kameroeners jagen in eigen land op hun zesde eindzege op de Afrika Cup. Egypte is recordkampioen met zeven titels. Gambia deed pas voor het eerst mee aan de Afrika Cup en mag meer dan tevreden zijn met de kwartfinaleplaats.

De Gambiaanse ploeg staat onder leiding van de Belgische bondscoach Tom Saintfiet, die begin deze eeuw assistent-trainer was van Telstar en bij FC Emmen werkzaam was als technisch directeur.

Kwartfinales Afrika Cup Zaterdag 17.00 uur: Kameroen-Gambia 2-0

Zaterdag 20.00 uur: Burkina Faso-Tunesië 1-0

Zondag 16.00 uur: Egypte-Marokko

Zondag 20.00 uur: Senegal-Equatoriaal Guinea

André Onana had weinig te doen tegen Gambia. Foto: Getty Images

Burkina Faso verslaat Tunesië

Later op de avond plaatste Burkina Faso zich dankzij een 1-0-overwinning op Tunesië als tweede land voor de halve finales. Dango Ouattara had in Garoua een hoofdrol, want hij scoorde en kreeg rood. De buitenspeler van Lorient kapte in de extra tijd van de eerste helft zijn tegenstanders uit en schoot hard binnen (1-0).

Desondanks waren de beste kansen in de eerste helft voor Tunesië, dat de Afrika Cup achttien jaar geleden won. In de tweede helft hield Burkina Faso eveneens stand, ook toen het in de laatste zeven minuten met een man minder speelde. Ouattara kreeg rood voor een elleboogstoot.

Oud-Ajacied Bertrand Traoré zat negentig minuten op de bank bij Burkina Faso, evenals Hassane Bandé. De 23-jarige Bandé wordt momenteel door Ajax uitgeleend aan het Kroatische NK Istra 1961.

Burkina Faso, dat de Afrika Cup nog nooit won, speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Senegal en Equatoriaal Guinea.