Kameroen heeft zich zaterdag als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de Afrika Cup. Het gastland was in Douala door twee treffers van Karl Toko Ekambi met 0-2 te sterk voor Gambia.

Kameroen was zoals verwacht voor rust al sterker, maar halverwege was het nog 0-0. De Gambiaanse keeper Baboucarr Gaye onderscheidde zich met een uitstekende redding op een kopbal van Vincent Aboubakar. Na rust kwam Kameroen, met Ajax-doelman André Onana tussen de palen, wel tot scoren.

Toko Ekambi kopte in de vijftigste raak en zeven minuten later tikte de aanvaller van Olympique Lyon ook de 2-0 binnen. Daarmee was de wedstrijd beslist. Onana had weinig te doen.

Door zijn twee goals staat Toko Ekambi nu op vijf goals deze Afrika Cup. Ploeggenoot Aboubakar, die de negentig minuten volmaakte tegen Gambia, is topscorer met zes treffers.

Kwartfinales Afrika Cup Zaterdag 17.00 uur: Kameroen-Gambia 2-0

Zaterdag 20.00 uur: Burkina Faso-Tunesië

Zondag 16.00 uur: Egypte-Marokko

Zondag 20.00 uur: Senegal-Equatoriaal Guinea

André Onana had weinig te doen tegen Gambia. Foto: Getty Images

Kameroen jaagt op zesde titel

Kameroen speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Egypte en Marokko. Die kwartfinale wordt zondag gespeeld. Er staat zaterdag nog wel een halve finale op het programma en dat is om 20.00 uur het treffen tussen Burkina Faso en Tunesië.

De Kameroeners jagen in eigen land op hun zesde eindzege op de Afrika Cup. Egypte is recordkampioen met zeven titels. Voor Gambia deed pas voor het eerst mee aan de Afrika Cup en mag meer dan tevreden zijn met de kwartfinaleplaats.

De Gambiaanse ploeg staat onder leiding van de Belgische bondscoach Tom Saintfiet, die begin deze eeuw assistent-trainer was van Telstar en bij FC Emmen werkzaam was als technisch directeur.