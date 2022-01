FC Emmen heeft zich steviger op de tweede plaats van de Keuken Kampioen genesteld. De ploeg van trainer Dick Lukkien won zaterdag door een omstreden penalty de topper tegen Excelsior met 0-1 en houdt koploper FC Volendam in het vizier.

Voor FC Emmen is het al de vijfde overwinning op rij. Tijdens die serie incasseerde de ploeg, die vorig jaar nog in de Eredivisie speelde, bovendien maar één tegengoal.

De rommelige topper tussen de nummers twee en vier van de ranglijst kende weinig hoogtepunten. Uiteindelijk werd het verschil een kwartier voor tijd gemaakt uit een makkelijk gegeven penalty. Aanvaller Jasin-Amin Assehnoun leek in de grond te trappen en ging daarna gewillig naar de grond.

Jeroen Veldmate greep het buitenkansje met beide handen aan en schoot snoeihard via de onderkant van de lat raak. In de slotfase was Emmen nog dicht bij een tweede treffer, maar aanwinsten Mart Lieder en Ole Romeny raakten beiden de paal.

FC Emmen komt door de overwinning op vier punten van koploper FC Volendam. Excelsior, dat uit de laatste vijf wedstrijden maar twee punten pakte, zakt naar de vijfde plaats. Thijs Dallinga, topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, heeft dit kalenderjaar nog niet gescoord.

Omdat er dit weekend in de Eredivisie niet wordt gevoetbald, is de 24e speelronde in de Keuken Kampioen Divisie uitgesmeerd over het hele weekend. Zaterdag om 18.45 uur staat FC Eindhoven-MVV Maastricht op het programma.

