Het voorplein van Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord, is omgedoopt tot het Wim Jansenplein. De club brengt daarmee een eerbetoon aan het clubicoon, dat deze week op 75-jarige leeftijd overleed.

Het naambordje aan de buitenzijde van de accommodatie werd zaterdag onthuld. Het was onderdeel van een groots afscheid van Jansen, die jarenlang in verschillende functies aan Feyenoord verbonden was.

Voor de familieleden van de oud-international was het bord op het voorplein zichtbaar op het moment dat zij achter de rouwauto het jeugdcomplex opreden. Varkenoord werd bereikt via een lange erehaag van supporters, die vanaf De Kuip rijendik stonden opgesteld.

Door zijn naam aan het voorplein te verbinden, is volgens Feyenoord tegemoetgekomen aan de wens voor een blijvend eerbetoon aan Jansen. De afgelopen tien jaar was hij vooral een vertrouwd gezicht op Varkenoord. Hij was actief als adviseur van de jeugdtrainers, het liefst op de achtergrond en ver verwijderd van de schijnwerpers.

"Feyenoord, de Academy en de Sportclub waren het er unaniem over eens dat dit een passende en meer dan verdiende manier is om Jansen te eren, gezien zijn iconische status en alles wat hij jarenlang voor de jeugdopleiding heeft betekend", aldus de Rotterdamse club.

Voordat de rouwwagen richting het jeugdcomplex reed, werd in De Kuip een afscheidsdienst voor genodigden gehouden. Op Varkenoord volgde daarna nog een besloten bijeenkomst waarbij veel bekende oud-voetballers van Feyenoord aanwezig waren.