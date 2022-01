Go Ahead Eagles heeft zaterdag het contract van Warner Hahn ontbonden. Volgens de Eredivisionist is er sinds deze maand sprake van een verschil van inzicht met de doelman. Heracles Almelo verkoopt Delano Burgzorg aan Bundesliga-club 1. FSV Mainz 05 en haalt Fortuna Sittard-aanvaller Emil Hansson als zijn vervanger.

De 29-jarige Hahn stond sinds afgelopen zomer onder contract bij Go Ahead en was dit seizoen de eerste doelman. De Rotterdammer ontbrak vorige week alleen in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1), een week nadat hij met een blunder een 0-2-nederlaag had ingeleid tegen RKC Waalwijk.

In de midweekse wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-1-zege) kreeg Andries Noppert de voorkeur onder de lat. Tegen Heracles was Hahn officieel ziek, al gaf trainer Kees van Wonderen toe dat hij Noppert anders ook had laten starten.

Het is niet precies bekend waar het verschil van inzicht tussen Hahn en Go Ahead Eagles over gaat. De club uit Deventer meldt alleen dat het contract van de keeper, dat dit seizoen afliep, "in onderling overleg" is ontbonden.

Go Ahead Eagles was voor Hahn zijn zesde club in Nederland, na periodes bij FC Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior en sc Heerenveen. In 2021 stond hij onder contract bij Anderlecht, maar een debuut voor de Belgische club bleef uit. Het is niet bekend waar de door Ajax en Sparta opgeleide Hahn zijn carrière vervolgt.

Heracles verkoopt Burgzorg en haalt Hansson

Ook Heracles had zaterdag transfernieuws te melden. De Almeloërs laten Burgzorg naar Mainz vertrekken en halen Emil Hansson voor hem in de plaats. Hansson komt over van Fortuna Sittard, waar hij nog tot medio 2024 onder contract stond.

De 23-jarige Burgzorg was dit seizoen een vaste kracht bij Heracles en scoorde vier keer in achttien officiële wedstrijden. Hij speelde sinds januari 2020 op huurbasis voor de Eredivisionist en lag nog tot medio 2023 vast in Almelo, met de optie op nog een seizoen. Het is niet bekend welk bedrag Heracles heeft gekregen voor Burgzorg.

"Het is voor zowel Delano als de club een kans die we niet konden laten liggen. We zijn ons ervan bewust dat jonge spelers zich bij ons in de kijker van grotere clubs spelen. Het maakt ons trots dat we opnieuw een speler afleveren aan een grote competitie", aldus technisch directeur Tim Gilissen.

Burgzorgs vervanger Hansson speelde vorige seizoen veel wedstrijden voor Fortuna, maar raakte zijn basisplek dit seizoen kwijt en speelde nog maar dertien officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor één assist.