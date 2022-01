Stanley Menzo heeft vrijdagavond zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Suriname opgeluisterd met een overwinning. Barbados werd in een oefenduel met 1-0 verslagen.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd aan het begin van de tweede helft gemaakt door Jamilhio Rigters. Hij kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied aangespeeld door Ryan Koolwijk en schoot vanuit een moeilijke positie in de verre hoek.

Naast Koolwijk stonden er met aanvoerder Ryan Donk, Warner Hahn en Dion Malone nog drie (voormalige) Eredivisie-spelers aan de aftrap. Suriname bezet de 139e positie op de wereldranglijst van de FIFA en Barbados staat 23 plekken lager.

De 58-jarige Menzo werd begin deze maand aangesteld als bondscoach van Suriname. De voormalige keeper is de opvolger van Dean Gorré, die afgelopen zomer na een dienstverband van drie jaar werd ontslagen.

Menzo werd vorig jaar nog aangesteld als technisch manager en interim-bondscoach van Aruba. Verder had de zesvoudig international van Oranje recentelijk avonturen in China bij het tweede elftal van Beijing Guoan en in Zuid-Afrika bij Ajax Cape Town.

In Nederland was de in Suriname geboren Menzo hoofdtrainer van onder meer AGOVV, FC Volendam en SC Cambuur en was hij enkele jaren assistent bij Vitesse.