De Nederlandse zaalvoetballers zijn ontredderd door de uitschakeling op het EK. De ploeg van bondscoach Max Tjaden verloor vrijdagavond in de Ziggo Dome op pijnlijke wijze met 2-3 van Servië en liep daardoor een plek in de kwartfinales mis.

"We waren zo dichtbij, ik kan het gewoon nog niet geloven", zei de terneergeslagen keeper Manuel Kuijk direct na afloop tegen de NOS. "We hebben keihard gestreden en ik ben ontzettend trots op de jongens, verder heb ik er eigenlijk weinig woorden voor. We staan met lege handen."

Oranje, de underdog in de poule met ook Portugal en Oekraïne, stevende in de Ziggo Dome wel af op een zege. Aan het begin van de tweede helft stond het 2-0, maar Servië boog die achterstand razendsnel om in een 2-3-voorsprong.

Saïd Bouzambou had Nederland in de slotfase op gelijke hoogte kunnen brengen, maar hij schoot zijn penalty via de buitenkant van de paal naast. "Ik reken mezelf aan dat ik de bal niet tussen de palen schoot", baalde de onfortuinlijke Bouzambou.

"Dat is wat je op z'n minst moet doen als je een penalty neemt. Dat verwijt ik mezelf 100 procent. Dit is verschrikkelijk om mee te maken, zeker als je ziet met hoeveel energie en passie we speelden."

Saïd Bouzambou miste in de slotfase een strafschop, waardoor Oranje niet op gelijke hoogte kwam met Servië. Saïd Bouzambou miste in de slotfase een strafschop, waardoor Oranje niet op gelijke hoogte kwam met Servië. Foto: ANP

'Het voelt nu misschien wel als een nachtmerrie'

Ook na de gemiste strafschop van Bouzambou kreeg Oranje nog goede kansen op de gelijkmaker, maar het geluk in de afronding ontbrak. Mohamed Attaibi schoot nog wel raak, maar dat deed hij net na de zoemer in de met 1.250 fans gevulde Ziggo Dome.

"Als je terugkijkt denk je: wat als dit of wat als dat? Maar uiteindelijk hadden we er gewoon voor moeten zorgen dat we minstens zo vaak scoorden als Servië", aldus keeper Kuijk. "We hadden een droom. Of het op dit moment een nachtmerrie is? Nu misschien wel, maar we mogen trots zijn op wat we hebben neergezet."

Ook bondscoach Tjaden, die met tranen in zijn ogen voor de camera stond, zat er even doorheen. "We wisten dat Servië een goed team is. Het is de nummer zes van Europa. Maar als er een dag was om ze te pakken, dan was het zeker vandaag."