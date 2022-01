TOP Oss heeft vrijdag het thuisduel met FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie met 2-1 gewonnen. De wedstrijd in Oss was het eerste duel in het profvoetbal in ruim twee maanden waarbij weer publiek aanwezig mocht zijn.

Justin Mathieu en Lion Kaak maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Niels Fleuren passeerde bij een voorsprong van 1-0 zijn eigen doelman van TOP Oss.

Zo'n vijftienhonderd supporters waren aanwezig bij de wedstrijd in Noord-Brabant. De stadions in Nederland mogen sinds de versoepelingen van woensdag weer voor een derde worden gevuld.

Fans in het stadion moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien en 1,5 meter afstand houden. Dat laatste werd door tientallen supporters in Oss niet altijd gedaan.

Zaterdag en zondag worden er nog vijf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie afgewerkt. De Eredivisie ligt dit weekeinde stil vanwege de vele interlands buiten Europa.

De clubs in het betaalde voetbal hadden graag gezien dat minimaal twee derde van de capaciteit van hun stadions weer gebruikt zou mogen worden. Volgens premier Mark Rutte was het daarvoor echter nog te vroeg.

Feest bij de spelers en supporters van TOP Oss na de zege op streekgenoot FC Den Bosch. Feest bij de spelers en supporters van TOP Oss na de zege op streekgenoot FC Den Bosch. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie