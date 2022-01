Ajax bepaalt door middel van loting welke seizoenkaarthouders de komende drie thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo, FC Twente en RKC Waalwijk in de Eredivisie mogen bijwonen. De vaste supporters van PSV krijgen juist de keuze welke thuiswedstrijd zij volgende maand willen bezoeken.

Ajax geeft alle supporters begin volgende week uitsluitsel. De Amsterdamse club mag net als alle andere clubs in de Eredivisie het stadion tot 8 maart slechts voor een derde vullen.

Door die maatregel moet Ajax verschillende fans teleurstellen. Er is geen losse verkoop voor de komende drie thuisduels in de Eredivisie. Supporters kunnen aan het einde van het seizoen compensatie aanvragen voor de duels die ze hebben moeten missen.

Seizoenkaarthouders kunnen vanaf woensdag 2 februari een kaartje voor de bekerwedstrijd van 9 februari tegen Vitesse proberen aan te schaffen. In de Eredivisie spelen de Amsterdammers in februari ook nog thuis tegen Heracles Almelo (6 februari) en FC Twente (13 februari).

Supporters die een stadion willen bezoeken zijn alleen welkom als ze een negatief testresultaat of een vaccinatie- of herstelbewijs in de CoronaCheck-app hebben. In het stadion moeten ze 1,5 meter afstand houden.

In het Philips Stadion zijn de komende weken twaalfduizend fans welkom. In het Philips Stadion zijn de komende weken twaalfduizend fans welkom. Foto: Pro Shots

PSV laat fans kiezen

Bij PSV krijgen de fans de keuze of zij de thuiswedstrijd tegen AZ of tegen sc Heerenveen willen bezoeken. Door de coronabeperkingen zijn er nog twaalfduizend bezoekers welkom in Philips Stadion.

Om de beschikbare plekken zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de seizoenkaarthouders, kunnen die vanaf dinsdag voor een van de twee komende thuiswedstrijden een toegangskaart downloaden.

PSV speelt op 8 februari ook een thuiswedstrijd in de kwartfinales van het bekertoernooi, tegen NAC Breda. Seizoenkaarthouders krijgen als eerste de mogelijkheid om een ticket te bestellen voor hun vaste plek.

PSV ontvangt AZ volgende week zaterdag (5 februari) en twee weken later, op zondag 20 februari, komt Heerenveen naar Eindhoven. De huidige nummer twee van de Eredivisie had voor dit seizoen zo'n 28.000 seizoenkaarten verkocht.

De Eindhovense ploeg speelt donderdag 17 februari in de Conference League thuis tegen Maccabi Tel Aviv. Die wedstrijd staat voor 21.00 uur op het programma en dat betekent dat PSV in principe geen fans kan toelaten, want stadionbezoek is voorlopig tot slechts 22.00 uur toegestaan.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie