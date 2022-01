Het Spaanse Openbaar Ministerie is vrijdag een onderzoek gestart naar het vorige bestuur van FC Barcelona. Aanleiding voor het onderzoek is een klacht van Joan Laporta, de huidige voorzitter van de club.

Laporta liet het financiële beheer van de club onder voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu analyseren en controleren op onrechtmatigheden. Op basis van de bevindingen in het onderzoeksrapport diende Laporta een klacht in.

Het openbaar ministerie in Barcelona is begonnen met het onderzoek en bekijkt mogelijke "economische misdaden", vertelde een bron van het ministerie van Justitie. Zij beslissen of de zaak aan de politie wordt overgedragen.

Barcelona meldde eerder deze week in een verklaring dat de resultaten van het eigen onderzoek dinsdag door Laporta worden bekendgemaakt. Dan vertelt de voorzitter ook meer over "de acties die de club heeft ondernomen, bestaande uit het indienen van een klacht bij het Openbaar Ministerie als gevolg van het rapport."

Laporta nam het voorzitterschap van de opgestapte Bartomeu in maart vorig jaar over. Onder het bewind van Bartomeu nam de onvrede bij de fans toe en liep de schuld van Barcelona op. Er werden enorme bedragen uitgegeven voor spelers zoals Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé, die beiden hun enorme prijskaart niet waar konden maken in Camp Nou.

Barcelona, dat eind vorig jaar nog groen licht kreeg voor een lening van 1,5 miljard euro, is bezig aan een tegenvallend seizoen. Het team van Xavi staat vijfde in La Liga en moet alle zeilen bijzetten om zich te kwalificeren voor de Champions League van volgend seizoen.

Josep Maria Bartomeu stelde Ronald Koeman aan bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

