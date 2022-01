NEC mag op 27 februari in de uitwedstrijd tegen Vitesse geen supporters meenemen. Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vrijdag besloten vanwege de rellen die in oktober vorig jaar uitbraken rond de wedstrijd tussen beide clubs in Nijmegen.

In de komende weken mogen alle clubs nog geen uitsupporters naar wedstrijden meenemen, omdat de stadions wegens coronamaatregelen voor slechts een derde gevuld mogen zijn.

Sinds deze week staan de coronaregels voor het eerst in drie maanden weer fans toe in stadions. Het is mogelijk dat er eind februari ook weer uitpubliek welkom is.

Marcouch wil op tijd laten weten dat dat bij Vitesse-NEC in ieder geval niet gaat gebeuren. Hij vreest dat sportliefhebbers in gevaar kunnen komen "door een stel zogenaamde supporters die erop uit zijn om de orde te verstoren".

In de aanloop naar de derby in oktober en tijdens de wedstrijd waren er diverse incidenten tussen de aanhang van Vitesse en NEC. Na de wedstrijd braken grote rellen uit tussen hooligans en de politie. Tientallen NEC-aanhangers werden opgepakt, evenals een aantal Arnhemmers.

Marcouch heeft zijn besluit samen met de besturen van beide clubs, politie en het Openbaar Ministerie genomen. Na de wedstrijd in GelreDome wil hij inventariseren of de derby volgend seizoen wel weer mogelijk is met uitpubliek.