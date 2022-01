FC Twente heeft het contract van trainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer vrijdag met een jaar verlengd. Ze liggen nu tot medio 2023 vast bij de club uit Enschede. Fortuna Sittard huurt Jordan Botaka voor de rest van het seizoen van AA Gent.

De 63-jarige Jans en de zeven jaar oudere Streuer zijn sinds de zomer van 2020 werkzaam bij FC Twente. De tukkers, die in het seizoen 2019/2020 terugkeerden op het hoogste niveau, zijn sinds de komst van de trainer en directeur uitgegroeid tot stabiele Eredivisionist.

Na de tiende plek van vorig seizoen bezet FC Twente momenteel de verdienstelijke vierde plek in de Eredivisie. Het verschil met nummer drie Feyenoord is slechts vier punten.

"Als je kijkt waar we anderhalf jaar geleden stonden en nu, dan hebben we flinke stappen kunnen maken", zegt Jans in een reactie op zijn nieuwe contract. "We wilden de club weer perspectief bieden en daarin zijn we tot dusver geslaagd."

"Dit seizoen hebben we meer ervaring in de selectie en zie je de groei van het team. Natuurlijk kan er nog genoeg beter, maar daar werken we ook aan. Voor dit seizoen liggen er nog mooie uitdagingen op ons te wachten."

Jans was eerder in zijn loopbaan trainer van onder meer FC Groningen, sc Heerenveen, Standard Luik, FC Cincinnati en PEC Zwolle. De geboren Zwollenaar won met PEC in 2014 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

Jordan Botaka (gele shirt) verkast naar Fortuna Sittard. Jordan Botaka (gele shirt) verkast naar Fortuna Sittard. Foto: Getty Images

Fortuna heeft nieuwe aanvaller binnen

Fortuna Sittard heeft vrijdag een nieuwe aanvaller aan de selectie toegevoegd. Botaka komt over van AA Gent en maakt het seizoen op huurbasis af bij de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. Fortuna heeft geen optie tot koop.

"Ik ben blij om hier te zijn", zegt Botaka vrijdag op de site van Fortuna. "Een frisse start, een nieuw begin voor mezelf. Ik ken de competitie en het voelde gewoon goed om terug te keren naar Nederland. Fortuna Sittard kwam op het juiste moment in mijn carrière, dus toen de kans zich voordeed was de keuze snel gemaakt."

De 28-jarige Botaka speelde tussen 2013 en 2015 al namens Excelsior in de Eredivisie. Vorig seizoen werd hij door Gent al verhuurd aan Charleroi. Botaka kwam ook uit voor onder meer Leeds United en Charlton Athletic.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie