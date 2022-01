Juventus heeft vrijdag de komst van Serie A-topscorer Dusan Vlahovic bevestigd. De 22-jarige aanvaller komt over van Fiorentina en tekent een contract tot medio 2026 bij de 'Oude Dame'.

De 22-jarige Vlahovic werd eerder op vrijdag door tientallen supporters opgewacht bij het complex van Juventus. Nadat hij de medische keuring had afgerond maakte Juventus, dat naar verluidt zo'n 75 miljoen euro heeft betaald, melding van zijn komst.

Bij de club uit Florence had de Servische international nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Fiorentina wilde van hem de best betaalde speler van de club aller tijden maken, maar Vlahovic weigerde zijn contract te verlengen.

Vlahovic scoorde dit seizoen al zeventien keer in 21 wedstrijden en is daarmee samen met Lazio-spits Ciro Immobile topscorer van de Serie A. Vorig seizoen scoorde hij 21 keer voor Fiorentina. Voor zijn periode bij Fiorentina speelde hij in zijn thuisland voor FK Partizan.

Arsenal zou ook concrete interesse hebben gehad in Vlahovic, die naar verluidt in Turijn een contract tot medio 2026 tekent. De komst van Vlahovic luidt mogelijk het vertrek in van Álvaro Morata, die in verband wordt gebracht met een transfer naar FC Barcelona.

Vlahovic moet bij Juventus voor de broodnodige doelpunten zorgen. 'De Oude Dame' beleeft een teleurstellend seizoen en staat in de Serie A op de vijfde plek met elf punten achterstand op koploper Internazionale. 'Juve' zit wel nog in het bekertoernooi en de Champions League.

Dusan Vlahovic werd in Turijn door tientallen supporters opgewacht. Dusan Vlahovic werd in Turijn door tientallen supporters opgewacht. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Serie A