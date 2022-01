Loïs Openda hoeft alleen de komende twee wedstrijden van Vitesse aan zich voorbij te laten gaan. De clubtopscorer ging met succes in beroep tegen het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor zijn rode kaart tegen FC Groningen (1-3-verlies) van vorige week.

De aanklager wilde Openda voor vier wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) schorsen, maar de aanvaller en Vitesse gingen daar niet mee akkoord. De tuchtcommissie boog zich donderdagavond tijdens een zitting in Zeist over de zaak en besloot de schorsing terug te brengen tot drie duels (één voorwaardelijk).

Openda kreeg afgelopen zaterdag na ingrijpen van de VAR rood na een lichte elleboogstoot in de maag van FC Groningen-verdediger Mike te Wierik. De tuchtcommissie oordeelde dat er wel sprake was van een elleboogstoot, maar weegt mee dat het een reactie op een duwende beweging was. Daardoor werd de straf gematigd.

Door de twee duels schorsing mist Openda de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente van zaterdag 5 februari en het duel met Ajax in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker vier dagen daarop. Door de uitspraak van de tuchtcommissie kan hij op zaterdag 12 februari in de thuiswedstrijd tegen PSV zijn rentree maken voor Vitesse.

Openda is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij de Arnhemmers. De Belg was in twintig competitiewedstrijden goed voor elf treffers en bezet de gedeeld tweede plek op de topscorerslijst in de Eredivisie, achter Ajax-spits Sébastien Haller (twaalf doelpunten).

Vitesse is momenteel de nummer zes in de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch heeft evenveel punten als nummer vijf AZ en twee punten minder dan nummer vier FC Twente.

