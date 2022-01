Orkun Kökçü is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De middenvelder van Feyenoord presteerde in januari volgens de statistieken en stemmen van voetballiefhebbers het beste.

De 21-jarige Kökçü speelde in januari beide Eredivisie-wedstrijden van Feyenoord tegen Vitesse (0-1-verlies) en NEC (1-4-winst). De Turks international was tegen de Nijmegenaren met twee doelpunten van grote waarde.

Ook de statistieken spreken in het voordeel van Kökçü. De controlerende middenvelder verstuurde deze maand onder meer 118 geslaagde passes richting de helft van de tegenstander, minimaal 25 meer dan iedere andere speler in de Eredivisie.

Het is de eerste keer dat Kökçü wordt uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De middenvelder, na Guus Til in september de tweede Feyenoorder die deze eer ten deel valt, hield onder anderen RKC-aanvaller Michiel Kramer en SC Cambuur-keeper Sonny Stevens achter zich.

De prijs voor Talent van de Maand gaat naar Yukinari Sugawara. De 21-jarige rechtervleugelverdediger van AZ, die vaak als rechtsbuiten fungeert, kwam in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen Fortuna Sittard tot scoren.

Sugawara is een van de drie AZ-spelers in het Eredivisie-elftal van de Maand. Ook Owen Wijndal en Sam Beukema staan erin. Datzelfde geldt voor Kökçü, Stevens, Kramer, Noussair Mazraoui (Ajax), Mees Hilgers (FC Twente), Fredrik Aursnes (Feyenoord), Loïs Openda (Vitesse) en Luca de la Torre (Heracles Almelo).