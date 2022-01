FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft donderdag bij een bijeenkomst van het Europese hof gezegd dat het met de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar wel meevalt. Volgens de Zwitser zijn er slechts drie bouwvakkers overleden bij de bouw van de stadions.

"De arbeidsomstandigheden in Qatar zijn hetzelfde als in Europa", zei Infantino.

Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian bleek vorig jaar dat er in de periode van 2010 tot 2020 liefst 6.500 arbeidsemirgranten om het leven kwamen. De krant kon niet achterhalen hoeveel daarvan bij de bouw van WK-stadions hebben gewerkt.

Volgens Infantino zijn er slechts drie arbeidsmigranten omgekomen bij de bouw van voetbalstadions. "Dat zijn er drie te veel", zei hij daar wel bij.

In Qatar werken zo'n 2 miljoen arbeidsmigranten uit landen als India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Filipijnen, Sri Lanka en verschillende Afrikaanse landen. Zij werken in diverse sectoren, vaak tegen een laag loon.

Mensenrechtenorganisaties voeren al langer campagne tegen het zogenoemde Kafala-systeem in sommige landen in het Midden-Oosten, waaronder Qatar. In dat systeem zijn arbeiders eigendom van een persoon of bedrijf. Onder druk van de mensenrechten organisaties zijn er enkele wetten aangepast, die een einde moeten maken aan wat 'moderne slavernij' genoemd wordt.

Uitspraken Infantino over vluchtelingen zorgden ook al voor opschudding

Woensdag zorgde Infantino ook al voor opschudding met uitspraken. Toen zei de FIFA-baas dat met een WK voetbal om de twee jaar levens van vluchtelingen kunnen worden gered.

Het toernooi, momenteel eens per vier seizoenen, zou meer geld genereren voor Afrikaanse landen zodat het vluchtelingenprobleem kan worden opgelost. Later zei de Zwitser dat hij verkeerd geciteerd was.