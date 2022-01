Brazilië blijft ook na veertien wedstrijden ongeslagen in de WK-kwalificatie. De vijfvoudig wereldkampioen, al verzekerd van deelname in Qatar, speelde donderdag met Ajacied Antony als invaller in een knotsgek duel met 1-1 gelijk tegen Ecuador. Uruguay en Argentinië, met Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, wonnen wel.

Brazilië opende de score al na zes minuten, toen aanvoerder Casemiro de bal van dichtbij kon binnenschieten. Tien minuten later moest Ecuador verder zonder doelman Alexander Domínguez, die bij een onbezonnen uithaal de bal miste en het hoofd van Matheus Cunha raakte. Het leverde hem terecht rood op.

Ook daarna bleef het chaotisch in Estadio Rodrigo Paz Delgado in Quito. Middenvelder Emerson kreeg in de twintigste minuut zijn tweede gele kaart en kort daarna leek Brazilië zelfs gereduceerd te worden tot een negental. De rode kaart van Liverpool-doelman Alisson Becker werd na ingrijpen van de VAR echter omgezet in geel.

In de tweede helft ging Ecuador op jacht naar de 1-1, maar aanvankelijk zonder geluk. Eerst werd een doelpunt afgekeurd omdat de bal over de achterlijn was geweest en even later draaide de VAR een toegekende penalty terug.

Scheidsrechter Wilmar Roldán werd vaak naar het scherm geroepen door de VAR. Foto: Getty Images

Alisson ziet tot twee rode kaarten ingetrokken worden

Een kwartier voor tijd, met Antony inmiddels binnen de lijnen, viel door een kopbal van Félix Torres de verdiende gelijkmaker alsnog. Ecuador leek daarna zelfs de zege te pakken toen het in blessuretijd een penalty kreeg en er opnieuw rood werd getoond aan Alisson.

Wederom was het echter de VAR die Brazilië te hulp schoot. Na minutenlang naar het scherm getuurd te hebben, draaide de scheidsrechter zijn beslissing terug en mocht Alisson voor de tweede keer gewoon in het veld blijven staan.

Brazilië en Argentinië zijn als enige landen in Zuid-Amerika al zeker van WK-deelname. Ecuador ligt als nummer drie ook op koers. De beste vier landen van het continent krijgen een ticket voor Qatar, de nummer vijf speelt play-offs tegen een land uit Azië.

Tagliafico en Martínez winnen als basisklant met Argentinië

Het eveneens al geplaatste Argentinië wist in tegenstelling tot Brazilië wel een overwinning te boeken. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won met 1-2 bij Chili. Ajax-verdedigers Martínez en Tagliafico, die in verband wordt gebracht met een transfer naar FC Barcelona, deden de hele wedstrijd mee.

Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Ángel Di María opende de score na tien minuten, waarna Ben Brereton snel iets terugdeed. Lautaro Martínez bezorgde de Argentijnen na dik een half uur weer de voorsprong. Tagliafico pakte in blessuretijd nog een gele kaart.

Lionel Messi ontbreekt deze interlandperiode in de selectie van Argentinië. De sterspeler van Paris Saint-Germain raakte in de winterstop besmet met het coronavirus en maakte afgelopen zondag pas zijn rentree.

Uruguay deed goede zaken in de strijd om een WK-ticket. De halvefinalist van het WK 2010 won met 0-1 van Paraguay door een doelpunt van Luis Suárez in de vijftigste minuut.