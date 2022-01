Hull City heeft donderdagavond Shota Arveladze als nieuwe manager gepresenteerd. De Georgiër maakte als spits furore bij Ajax en AZ.

De 48-jarige Arveladze tekent voor 2,5 jaar bij Hull, dat negentiende staat in het Championship. "Ik wil de club bedanken voor deze mogelijkheid", zegt Arveladze op de website van Hull.

"Iedereen in de voetballerij wil graag in Engeland werken. Ik ben erg blij en mijn familie is trots dat ik hier aan de slag ga."

Hull neemt Arveladze over van FC Pakhtakor Tashkent, een club uit Oezbekistan. In drie jaar tijd pakte de Georgiër vijf prijzen en leidde hij de club naar de halve finales van de Aziatische Champions League.

Eerder was Arveladze trainer in Turkije bij Kayserispor, Kasimpasa en Trabzonspor en in Israël bij Maccabi Tel Aviv. Als assistent bij AZ werkte hij samen met grote namen als Louis van Gaal, Ronald Koeman en Dick Advocaat.

Arveladze kijkt uit naar debuut op zaterdag

Met 26 treffers is Arveladze topscorer aller tijden van Georgië. Behalve bij Ajax en AZ was hij ook succesvol bij Glasgow Rangers in Schotland en bij Trabzonspor.

Zaterdag debuteert de trainer in de thuiswedstrijd tegen Swansea City. "Het is geweldig dat die wedstrijd er al zo snel aan komt. Ik kijk ernaar uit om de supporters te ontmoeten", zegt Arveladze. "Ik houd van attractief voetbal met fans die achter de ploeg gaan staan."