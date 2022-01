De Belgische landskampioen Club Brugge is er donderdag niet in geslaagd om de topper tegen koploper Royale Union SG te winnen. Dankzij twee uitblinkende doelmannen bleef het in een duel zonder publiek 0-0.

Simon Mignolet had enkele knappe reddingen namens de ploeg van Alfred Schreuder en aan de overkant hield de Luxemburger Anthony Moris zijn door schoon namens Royale Union.

Schreuder had alle drie de Nederlanders van Brugge in de basis gezet. Noa Lang werd in de rust gewisseld, aanvoerder Ruud Vormer een kleine tien minuten voor tijd en Bas Dost maakte de negentig minuten wel vol. Bij de tegenstander uit Brussel speelde Bart Nieuwkoop de volledige wedstrijd mee aan de rechterflank.

Het was Schreuders derde duel als hoofdtrainer van Brugge. De voormalig assistent van FC Barcelona en Ajax begon met een 2-0-zege op Sint-Truiden en speelde vervolgens met 2-2 gelijk tegen Standard Luik.

De achterstand op koploper Royale Union bedraagt nog altijd negen punten. Antwerp heeft een duel minder gespeeld dan Brugge en kan de tweede plaats nog overnemen.

Aan het einde van het reguliere seizoen spelen de beste vier ploegen in de play-offs om de landstitel. Het aantal punten wordt dan gehalveerd.

