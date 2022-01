Robin Gosens maakt de overstap van Atalanta naar Internazionale. De 27-jarige Duits international wordt in eerste instantie gehuurd door de Italiaanse kampioen en tekent in de zomer een contract voor drie seizoenen. De transfersom bedraagt circa 25 miljoen euro.

Gosens speelde sinds 2017 voor Atalanta, dat hem destijds overnam van Heracles Almelo. Eerder droeg hij in Nederland het shirt van FC Dordrecht, nadat het bij Vitesse niet was gelukt om door te breken.

Gosens, geboren in het vlak bij de Nederlandse grens gelegen Emmerich, debuteerde in 2020 in het nationale elftal van Duitsland. Hij heeft een Duitse moeder en een Nederlandse vader, maar koos voor een interlandcarrière bij 'Die Mannschaft.'

Bij Atalanta beleefde Gosens aan de zijde van onder anderen Marten de Roon en Hans Hateboer een succesvolle periode. De club plaatste zich drie keer op rij voor de Champions League, met de kwartfinales in 2020/2021 als beste resultaat.

"Sinds zijn komst uit Nederland heeft Robin dankzij zijn inzet, professionaliteit en geweldige karakter in drie seizoenen een leidende rol gekregen", meldt Atalanta over de middenvelder, die dit seizoen wordt geplaagd door blessures. "Zijn naam krijgt een plaats in de geschiedenis van de club."

Bij Inter wordt Gosens ploeggenoot van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. De ploeg staat momenteel bovenaan in de Serie A, op de voet gevolgd door Napoli en AC Milan. Atalanta bezet de vierde plaats.