PSV heeft Cody Gakpo langer aan zich weten te binden. Het contract van de 22-jarige aanvaller is opengebroken en met een jaar verlengd tot medio 2026, maakten de Eindhovenaren donderdag bekend.

Gakpo liet afgelopen weekend na de topper tegen Ajax al weten dat hij op het punt stond om zijn contract te verlengen. Hij wimpelt daarmee de vermeende interesse van topclubs als Manchester City, Liverpool en Bayern München af.

"Ik heb dit seizoen een heel duidelijk doel voor ogen en dat is prijzen pakken met PSV", zegt Gakpo op de clubsite. "Ik zal er alles aan doen om dat met het team te bereiken. De waardering die ik hier voel is groot, dat wil ik terugbetalen."

De viervoudig international speelt al sinds de jeugd bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. Hij maakte begin 2018 zijn debuut in de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op 116 wedstrijden, 31 doelpunten en 29 assists. Sinds dit seizoen is hij ook reserve-aanvoerder, achter Marco van Ginkel.

Cody Gakpo maakte op het EK tegen Noord-Macedonië zijn debuut voor Oranje.

'Gesprekken over contract brachten rust'

Gesprekken met Gakpo over een nieuw contract, tegen betere voorwaarden, werden al vroeg in het seizoen opgestart. "Zijn prestaties en status bij PSV en debuut in Oranje waren daar een directe aanleiding voor", zegt directeur voetbalzaken John de Jong.

"De gesprekken brachten rust rond Cody’s positie tijdens deze transferperiode. We kunnen daardoor focus houden op het resultaat dat we dit seizoen voor ogen hebben. Cody blijft in Eindhoven om samen met PSV voor het kampioenschap te gaan."

PSV brak het contact van Gakpo al vaker tussentijds open. Ruim een jaar geleden verlengde de geboren Eindhovenaar zijn verbintenis met twee jaar tot de zomer van 2025.

